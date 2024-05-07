В Перми турфирмы организуют поездки за пистиками

В Пермском крае для туристов появилось новое сезонное предложение. Компании предлагают отправиться в Коми-округ за пистиками — молодыми побегами хвоща. В туре обещают научить собирать их, а также печь из них пироги.

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«Отправимся на поле, где сами будем собирать пистики. Чаепитие с блинчиками с пистиками. Мастер-класс по приготовлению пирогов», — говорится в описании поездки одной из туристических компаний.

Кроме сбора пистиков и мастер-классов предусмотрена также и экскурсионная программа.

Ранее URA.RU рассказывало, что пирожки с пистиками вошли в топ-3 блюд, которые ассоциируются у пермяков с родным регионом. В тройку также попали посикунчики и шаньги.