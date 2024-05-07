Угроза пожара меняет планы «Сысертской Майской прогулки»

Организаторы «Сысертской Майской прогулки» продумывают варианты, как избежать отмены мероприятия, если вдруг в свердловских лесах начнут бушевать пожары. Подобный опыт имеется с прошлого года, когда в регионе вводили режим ЧС и массово запрещали проводить спортивные мероприятия, рассказали URA.RU представители команды.

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«Мы заранее готовим резервные городские варианты прогулочных дистанций — 7 и 18 км. Словом, делаем все возможное, чтобы событие состоялось независимо от внешних обстоятельств. Будем ли мы гулять по сосновому бору или по городу — зависит по сути от сознательности граждан, которые ходят в лес, ведь большинство пожаров возникает по вине человека — незатушенные костры, брошенные в сухую траву окурки», — пояснила организатор Юлия Протасова.

Если режим ЧС в лесах вводить не станут, то свердловчане смогут прогуляться по пяти маршрутам 2 июня. Некоторые из них проходят по территории природного парка «Бажовские места» и охватывают участок туристической тропы «Сысертская сотня».

«Дистанция 32 км проложена до стоянки „Рифей“ на реке Глубокая и в поселке Верхняя Сысерть. Самые дальние точки маршрута длиной 51 км — деревня Космакова и вершина горы Гладкая», — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Старт и финиш расположатся на территории спортшколы олимпийского резерва имени Рыжкова (ул. Загородная, 1). На пути будут организованы десятки контрольных пунктов, где можно пополнить запас воды, отдохнуть, поставить отметки в картах, а также поучаствовать в битве в лазертаг, мастер-классах от баскетболистов и каратистов, ЗОЖ-квестах и фитнес-марафонах.

Для участников из Екатеринбурга до Сысерти запустят два трансфера утром (8:00 и 9:00): автобусы отправятся от «Дирижабля» до спортшколы, обратно свердловчан повезут в 16.00 и 19.00. Стоимость билета на маршрутку — 315 рублей с человека в одну сторону, лучше всего предварительно пройти онлайн-регистрацию, чтобы забронировать себе место.

В прошлом году в регионе с конца апреля было тепло и ветрено, из-за этого в разных точках области бушевали пожары, был даже частично уничтожен поселок Сосьва. В Свердловской области то и дело отменяли мероприятия, например, забег «Шигирский идол», «Майскую прогулку» и «Майскую велопрогулку».