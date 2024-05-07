В Бердянске 20 крупных отелей получат паспорта готовности

Паспорта готовности в 2024 году в Бердянске получат минимум 20 крупных отелей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Бердянского муниципального округа Александр Сауленко.

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"Порядка 20 отелей получат паспорта готовности после того, как их проверит технадзор и Роспотребнадзор. У нас работает специальная комиссия, которые эти паспорта выдает", - рассказал Сауленко.

Он также отметил, что это в несколько раз больше, чем в 2023 году.