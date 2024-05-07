В Бердянске 20 крупных отелей получат паспорта готовности
Паспорта готовности в 2024 году в Бердянске получат минимум 20 крупных отелей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Бердянского муниципального округа Александр Сауленко.
"Порядка 20 отелей получат паспорта готовности после того, как их проверит технадзор и Роспотребнадзор. У нас работает специальная комиссия, которые эти паспорта выдает", - рассказал Сауленко.
Он также отметил, что это в несколько раз больше, чем в 2023 году.
"В прошлом году у нас паспорта готовности были у пяти отелей. Они действующие, платят налоги, зарегистрированы. В прошлом году с середины июля у них не было свободных мест. Ко мне в город приезжали делегации, и поселить их не было возможности, потому что все номера были заняты", - добавил глава.