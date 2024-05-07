Из Уфы в Челябинск запустят туристический поезд

Из Уфы в Челябинск с 25 мая могут запустить туристический поезд. Путешественники проедут по двум маршрутам, охватывающим красоты Южного Урала. Сам поезд оформлен в бардовском стиле, а в одном из вагонов предусмотрена даже сцена для выступлений.

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«Ретропоезд «Грушинский экспресс» состоит из шести вагонов. Транспорт оформлен в бардовском стиле – столики в виде гитары, оконные занавески с фирменным логотипом, деревянный салон», – сказано на туристическом портале региона chel.travel.

Один из вагонов особенный: в нем установлена сцена для выступлений. На нее может выйти и показать свои музыкальные умения каждый желающий. Также в поезде будет работать буфет.

За два дня туристы осмотрят главные достопримечательности региона. Маршрут включает в себя национальный парк «Таганай», посещение Златоустовской оружейной фабрики, прогулку по парку Бажова, а также поездку на высокогорном трамвайчике. На ночь путешественников заселят в гостиницу.

На выбор предлагается тур «Два дня на Южном Урале» или «К Большой Каменной реке».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на развитие туризма Челябинская область из государственного бюджета получит на 82,3 млн рублей больше, чем предполагалось ранее.