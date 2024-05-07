На Камчатке в природных парках закрыли зимние туристические маршруты

Зимние туристические маршруты закрыли в крупнейших природных парках Камчатки из-за потепления. Об этом сообщает пресс-служба сети природных парков "Вулканы Камчатки".

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"В связи с потеплением недоступны для посещения маршруты на территориях природных парков "Налычево", "Быстринский" и частично в парке "Вилючинский", - говорится в сообщении.

Для жителей и гостей Камчатки ежегодно разрабатываются новые зимние маршруты разной степени экстремальности. Особенно популярны снегоходные туры и ски-туры с использованием лыжного оборудования.