В Петербурге запустили речные трамвайчики

От Речного вокзала до причала у Зимнего дворца доставлять пассажиров теперь будут теплоходы СПК "Метеор" и ПК "Грифон". Предполагается, что жители и гости города смогут без пробок перемещаться между Невским районом и центром города.

Рейсов всего два в день. Утренний отбывает в 8.30 от Речного вокзала, а вечерний - в 19.40 от Эрмитажа. Продолжительность пути с остановкой у Арсенальной набережной - до 45 минут.

Маршрут тестировали две недели в сентябре 2023 года. За этот период теплоходы перевезли более 400 пассажиров, и данное направление оказалось самым востребованным. "Метеор" может вместить до 120 пассажиров.

Новый водный маршрут практически полностью повторяет зеленую ветку метро от станции "Пролетарская" до "Василеостровской". Однако поездка на теплоходе значительно проигрывает поездке на "подземке" - и по цене, и по продолжительности нахождения в пути. Билет на маршрут по воде с одной остановкой будет стоить 150 рублей, с двумя - 300 рублей. В то же время петербуржец может в любое время спуститься в метро и затратить на поездку 49 рублей и 20 минут.

Пока горожане видят в новом маршруте лишь развлечение для туристов и очередную провалившуюся попытку создания регулярного водного общественного транспорта.