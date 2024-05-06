Ктыри, шершни и оводы: биолог рассказал, кого бояться на калининградских пляжах

На Калининградских пляжах отдыхающих могут поджидать опасные насекомые. Кто из них может причинить серьёзный вред и как обезопасить себя на природе, «Клопс» рассказал биолог Евгений Волчев.

Каких опасных членистоногих можно встретить на пляже?

Наиболее опасны для человека иксодовые клещи, домовые мухи, осы, шершни, ктыри, пчёлы, слепни, оводы, комары. К ядовитым относятся жалящие — осы, шершни, ктыри, пчёлы. Помимо резкой болезненности в результате укусов у человека может развиться угрожающая жизни аллергическая реакция. А из-за отёка в области шеи и языка — смерть от механической асфиксии, особенно у маленьких детей.

Каковы типичные симптомы укуса опасных насекомых? Они как-то отличаются от безвредных?

Если это жалящие насекомые, то есть осы, шершни или слепни — первый симптом — острая боль. Членистоногие, которые способны укусить, безвредными не бывают.

Какую первую помощь нужно оказать при укусе?

Удалить жало, если это укус пчелы. Смазать настойкой йода, если это укус слепня. Освободить место укуса от одежды и приложить что-то холодное. Обеспечить пострадавшему покой, перевести его в тень, обратиться в больницу.

Как распознать критические ситуации, когда медицинская помощь нужна незамедлительно?

Признаки критических ситуаций — появление общего недомогания, отёка, локализация укуса в области шеи и языка. В любом случае, обратиться к врачу нужно как можно быстрее. Особенно если пострадали дети, люди с избыточным весом, пожилые или те, кто перенёс инфаркт, инсульт.

Какие средства от укусов опасных насекомых нужно брать на пляж?

С этим вопросом необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Только он сможет дать верные рекомендации. Из общих средств необходимы: настойка йода, отдельная ёмкость со льдом, марля, чтоб укрыть пищу. Лучше уточнить заранее, где находится ближайшее к пляжу медицинское учреждение и режим его работы.

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