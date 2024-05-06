Маршрут на выходные — Воронеж и «Дивногорье»: что посмотреть, где жить и есть

Маршрут на выходные — Воронеж и «Дивногорье»: что посмотреть, где жить и где есть
Статусом столицы могут похвастать не только Москва и Санкт-Петербург, но и Воронеж, неофициально носивший титул главного города страны при Петре I в течение 500 дней. А еще Воронеж называют колыбелью русского флота, родиной Котенка с улицы Лизюкова и краем пещерных монастырей, выдолбленных в меловых останцах-дивах.
Москву и Воронеж разделяют 520 километров: преодолеть их можно на машине или на скоростном поезде, который идет около 6,5 часов. Железнодорожный транспорт направляется и до заповедника «Дивногорье»: по выходным есть несколько электричек, которые запустили специально для туристов.
Что посмотреть
Воронежское водохранилище
Местные жители гордо называют его морем: ведь на реке Воронеж, на месте которой появилось водохранилище, Петр I строил свой флот. Для этого император переехал сюда на 500 дней, из-за чего город получил статус временной столицы. Купаться на водохранилище, которое является одним из крупнейших в мире искусственных водоемов в черте населенного пункта, не рекомендуется — грязно. А вот покататься на сапах, байдарках или каноэ — вполне. Еще одна активность — пролететь над водой на троллее, то есть зиплайне, который протянут от бизнес-центра «Сабуров» до дамбы. Приземлившись, не забудьте прогуляться по дамбе: здесь особенно приятно на закате.
«Гото Предестинация»
Такое имя Петр I дал кораблю, построенному по его собственным чертежам на воронежских верфях: в переводе с латыни название означает «Божье Провидение». Судно участвовало в русско-турецкой войне, а потом было продано османам, которые пустили его на дрова. В 2014-м «Гото Предестинация» восстановлен в качестве корабля-музея и пришвартован у Адмиралтейской площади напротив Успенского собора. В этой церкви Петр I самолично пел в хоре и освящал свои новые суда.
Необычные скульптуры
Вспоминаем детство и известный советский мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова». Улица эта действительно существует в Воронеже: у дома 4 даже установили сделанный по рисунку 11-классницы памятник героям анимационной ленты — котенку Василию и вороне. А на проспекте Революции около театра кукол сидит еще один литературный персонаж — Белый Бим Черное ухо из одноименной повести Гавриила Троепольского. Не забудьте потереть ему нос на счастье!
Каменный мост
Его длина всего 10 метров, но популярность такая, что мост изображают на всех открытках. Собственно, этот первый в городе мост из кирпича (да, раньше он считался камнем) был построен в 1826 году. Рядом — изящное здание Александринского приюта с башенкой, увенчанной флюгером. Благодаря воспитанницам приюта мост превратился в символ любви: на нем девушки в XIX веке встречались с женихами. А в наше время сюда приезжают молодожены повесить замочек, чтобы скрепить свой союз.
Дворцовый комплекс Ольденбургских
Стены из красного кирпича, башни с белоснежными зубцами, кованные ограды и стрельчатые окна — неоготический замок принцессы Евгении Ольденбургской, племянницы Александра II, в селе Рамонь выглядит весьма неожиданно. За празднично-средневековым фасадом, конечно же, скрываются жуткие легенды. Например, о том, что сын принцессы занимался в подвалах спиритизмом, общаясь с душами умерших. Доносившиеся оттуда стоны по ночам — тому подтверждение. Опустим тот факт, что принцесса устраивала в подвалах на зимовку медвежат-сирот, которые и издавали те звуки. Как бы то ни было, у местных жителей всегда наготове истории о привидениях, обитающих во дворце, и об отрицательной энергетике внутри. Хотите проверить?
«Бобровый городок»
В XVII веке монахи считали, что бобры — это рыбы: в заблуждение их ввел веслоподобный хвост животных. А раз так, значит их мясо можно употреблять в пост. В биосферном заповеднике им. В. М. Пескова таких иллюзий зоологи не питают, зато рассказывают массу других любопытных фактов о своих подопечных-бобрах. Территория парка огромная: повсюду экотропы, ведущие в том числе и к каскаду бобровых плотин — этому «поселению» более 80 лет! А в бобронариуме можно разглядеть грызунов поближе: паре выделяется загончик, в котором животные создают семьи, так что встреча с бобрятами тоже гарантирована.
Пещерные монастыри
Не обязательно лететь в Каппадокию, чтобы увидеть пещерные храмы: в 150 километрах от Воронежа тоже есть монастыри, вырубленные в меловых останцах, которые называются дивами. И глядя на них, действительно диву даешься. Ослепительно белые скальные холмы увенчаны сверкающими на солнце православными куполами, а под землей — катакомбы! Самые известные объекты находятся в Дивногорье, Костомарове и Белогорье.
Начать стоит с Дивногорья, где сразу захватывает дух от вида бесконечных степей. Меловые скалы здесь под действием ветров превратились в белые столбы. В других меловых горах находятся храмы XVII и XIX веков, являющиеся частью Дивногорского монастыря. Так, в пещерной церкви Сицилийской иконы Божией Матери есть даже круговой подземный тоннель, по которому монахи ходили с Крестным ходом. Кроме того, на территории найдены остатки поселений людей, живших во II веке.
Едем дальше. Местность вокруг деревни Костомарово называют Русской Палестиной: есть здесь и своя гора Фавор, и Голгофа с крестом, и Гефсиманский сад, и поток Кедрон. А в Спасском женском монастыре несколько тех самых пещерных церквей, вырубленных в меловых скалах. Отсутствие большого количества туристов, а также иконы и кресты, утопленные в горную породу, заставляют задуматься о бренности всего земного.
В Белогорье смотрим Воскресенский монастырь: его основательницей, по сути, является Мария-пещерокопательница, которая решила искупить свои грехи, вырыв 212 метров пещер, протяженность которых впоследствии выросла до 2 километров на пяти уровнях. Подземные коридоры, лестницы, кельи, часовни — в катакомбах туристы блуждают при свете зажженных свечей, недоумевают, как монахам удавалось жить в холодном влажном подземелье, и надеятся поскорее отыскать выход.
Где остановиться
«Бронзовый кабан»
Отель находится в здании 1826 года постройки. При его реконструкции дизайнеры постарались сохранить детали, передающие дух XIX века, обнажив кирпичную кладку тех времен и восстановив оригинальную плитку. Отель назван в честь одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.
«Белый колодец»
Бывший карьер по добыче глины превратился в активити-парк, где можно отправиться на конную прогулку или помедитировать на тропе силы, а также пообщаться с хаски и альпаками. Вокруг озера в окружении меловых гор разбит глэмпинг — 30 домиков в виде полусфер с панорамными окнами и сафари-палаток.
Ночь в Дивногорье
Посмотреть за один день все пещерные храмы в трех вышеупомянутых локациях будет сложно, а потому рекомендуем переночевать в Дивногорье. Заодно будет возможность погулять в деревне, над которой возвышаются дивы, когда основная масса туристов схлынет: энергетика здесь окрыляющая и умиротворяющая. Но не ждите комфорта пятизвездочных отелей: в гостинице при музее спартанские условиях. Гостевых домов тут немного — например, скромный, но уютный Trava-Murava или «Дом на хуторе» с расписными ставнями, в интерьерах которого также воссозданы старославянские орнаменты.
Где поесть
«1586»
Побывав здесь, вы точно запомните год основания Воронежа, который и отображен в названии заведения. Меню — как историческое путешествие по региону. Любимый бутерброд Котенка с улицы Лизюкова, «рыба, познавшая тепло» (сельдь под шубой), борщ с пампушками, кролик по-деревенски в сливочном соусе, десерт «Графские развалины»… Растрясти сытный обед можно, покинув ресторан необычным способом: стартовая площадка вышеупомянутого троллея в том же здании.
El Chico
Несмотря на то что в описании заведения значится «ставку сделали на мясо» (аргентинский ресторан все же), количество блюд из морепродуктов тоже приятно удивит (перуанская кухня здесь в почете). Итак, стейки готовят из воронежской мраморной говядины, а среди рыбных позиций — чилийский сибас, дорада, черноморский калкан. А еще камчатский краб, сахалинский гребешок, лобстеры, морские ежи и, разумеется, устрицы!
Just Bar & Kitchen
Романтично потрескавшаяся плитка и старый кирпич на стенах не могут не разбудить воображение. Это касается и меню: так, бефстроганов променял говядину на рапаны, соус из арахиса подружился с мраморным сомом и цветной капустой, а чизкейк взял под свое крыло халву и мандарины.
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Маршрут на выходные — Воронеж и «Дивногорье»: что посмотреть, где жить и где есть