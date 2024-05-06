Маршрут на выходные — Воронеж и «Дивногорье»: что посмотреть, где жить и есть

Статусом столицы могут похвастать не только Москва и Санкт-Петербург, но и Воронеж, неофициально носивший титул главного города страны при Петре I в течение 500 дней. А еще Воронеж называют колыбелью русского флота, родиной Котенка с улицы Лизюкова и краем пещерных монастырей, выдолбленных в меловых останцах-дивах.

© Сергей Василец

Москву и Воронеж разделяют 520 километров: преодолеть их можно на машине или на скоростном поезде, который идет около 6,5 часов. Железнодорожный транспорт направляется и до заповедника «Дивногорье»: по выходным есть несколько электричек, которые запустили специально для туристов.

© Сергей Василец

Что посмотреть

Воронежское водохранилище

Местные жители гордо называют его морем: ведь на реке Воронеж, на месте которой появилось водохранилище, Петр I строил свой флот. Для этого император переехал сюда на 500 дней, из-за чего город получил статус временной столицы. Купаться на водохранилище, которое является одним из крупнейших в мире искусственных водоемов в черте населенного пункта, не рекомендуется — грязно. А вот покататься на сапах, байдарках или каноэ — вполне. Еще одна активность — пролететь над водой на троллее, то есть зиплайне, который протянут от бизнес-центра «Сабуров» до дамбы. Приземлившись, не забудьте прогуляться по дамбе: здесь особенно приятно на закате.

«Гото Предестинация»

© Сергей Василец

Такое имя Петр I дал кораблю, построенному по его собственным чертежам на воронежских верфях: в переводе с латыни название означает «Божье Провидение». Судно участвовало в русско-турецкой войне, а потом было продано османам, которые пустили его на дрова. В 2014-м «Гото Предестинация» восстановлен в качестве корабля-музея и пришвартован у Адмиралтейской площади напротив Успенского собора. В этой церкви Петр I самолично пел в хоре и освящал свои новые суда.

Необычные скульптуры

Вспоминаем детство и известный советский мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова». Улица эта действительно существует в Воронеже: у дома 4 даже установили сделанный по рисунку 11-классницы памятник героям анимационной ленты — котенку Василию и вороне. А на проспекте Революции около театра кукол сидит еще один литературный персонаж — Белый Бим Черное ухо из одноименной повести Гавриила Троепольского. Не забудьте потереть ему нос на счастье!

Каменный мост

© Сергей Василец

Его длина всего 10 метров, но популярность такая, что мост изображают на всех открытках. Собственно, этот первый в городе мост из кирпича (да, раньше он считался камнем) был построен в 1826 году. Рядом — изящное здание Александринского приюта с башенкой, увенчанной флюгером. Благодаря воспитанницам приюта мост превратился в символ любви: на нем девушки в XIX веке встречались с женихами. А в наше время сюда приезжают молодожены повесить замочек, чтобы скрепить свой союз.

Дворцовый комплекс Ольденбургских

© Сергей Василец

Стены из красного кирпича, башни с белоснежными зубцами, кованные ограды и стрельчатые окна — неоготический замок принцессы Евгении Ольденбургской, племянницы Александра II, в селе Рамонь выглядит весьма неожиданно. За празднично-средневековым фасадом, конечно же, скрываются жуткие легенды. Например, о том, что сын принцессы занимался в подвалах спиритизмом, общаясь с душами умерших. Доносившиеся оттуда стоны по ночам — тому подтверждение. Опустим тот факт, что принцесса устраивала в подвалах на зимовку медвежат-сирот, которые и издавали те звуки. Как бы то ни было, у местных жителей всегда наготове истории о привидениях, обитающих во дворце, и об отрицательной энергетике внутри. Хотите проверить?

«Бобровый городок»

В XVII веке монахи считали, что бобры — это рыбы: в заблуждение их ввел веслоподобный хвост животных. А раз так, значит их мясо можно употреблять в пост. В биосферном заповеднике им. В. М. Пескова таких иллюзий зоологи не питают, зато рассказывают массу других любопытных фактов о своих подопечных-бобрах. Территория парка огромная: повсюду экотропы, ведущие в том числе и к каскаду бобровых плотин — этому «поселению» более 80 лет! А в бобронариуме можно разглядеть грызунов поближе: паре выделяется загончик, в котором животные создают семьи, так что встреча с бобрятами тоже гарантирована.

Пещерные монастыри

© Сергей Василец

Не обязательно лететь в Каппадокию, чтобы увидеть пещерные храмы: в 150 километрах от Воронежа тоже есть монастыри, вырубленные в меловых останцах, которые называются дивами. И глядя на них, действительно диву даешься. Ослепительно белые скальные холмы увенчаны сверкающими на солнце православными куполами, а под землей — катакомбы! Самые известные объекты находятся в Дивногорье, Костомарове и Белогорье.

Начать стоит с Дивногорья, где сразу захватывает дух от вида бесконечных степей. Меловые скалы здесь под действием ветров превратились в белые столбы. В других меловых горах находятся храмы XVII и XIX веков, являющиеся частью Дивногорского монастыря. Так, в пещерной церкви Сицилийской иконы Божией Матери есть даже круговой подземный тоннель, по которому монахи ходили с Крестным ходом. Кроме того, на территории найдены остатки поселений людей, живших во II веке.

© Сергей Василец

Едем дальше. Местность вокруг деревни Костомарово называют Русской Палестиной: есть здесь и своя гора Фавор, и Голгофа с крестом, и Гефсиманский сад, и поток Кедрон. А в Спасском женском монастыре несколько тех самых пещерных церквей, вырубленных в меловых скалах. Отсутствие большого количества туристов, а также иконы и кресты, утопленные в горную породу, заставляют задуматься о бренности всего земного.

В Белогорье смотрим Воскресенский монастырь: его основательницей, по сути, является Мария-пещерокопательница, которая решила искупить свои грехи, вырыв 212 метров пещер, протяженность которых впоследствии выросла до 2 километров на пяти уровнях. Подземные коридоры, лестницы, кельи, часовни — в катакомбах туристы блуждают при свете зажженных свечей, недоумевают, как монахам удавалось жить в холодном влажном подземелье, и надеятся поскорее отыскать выход.

Где остановиться

«Бронзовый кабан»

© «Бронзовый кабан»

Отель находится в здании 1826 года постройки. При его реконструкции дизайнеры постарались сохранить детали, передающие дух XIX века, обнажив кирпичную кладку тех времен и восстановив оригинальную плитку. Отель назван в честь одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.

«Белый колодец»

© «Белый колодец»

Бывший карьер по добыче глины превратился в активити-парк, где можно отправиться на конную прогулку или помедитировать на тропе силы, а также пообщаться с хаски и альпаками. Вокруг озера в окружении меловых гор разбит глэмпинг — 30 домиков в виде полусфер с панорамными окнами и сафари-палаток.

Ночь в Дивногорье

© «Дом на хуторе»

Посмотреть за один день все пещерные храмы в трех вышеупомянутых локациях будет сложно, а потому рекомендуем переночевать в Дивногорье. Заодно будет возможность погулять в деревне, над которой возвышаются дивы, когда основная масса туристов схлынет: энергетика здесь окрыляющая и умиротворяющая. Но не ждите комфорта пятизвездочных отелей: в гостинице при музее спартанские условиях. Гостевых домов тут немного — например, скромный, но уютный Trava-Murava или «Дом на хуторе» с расписными ставнями, в интерьерах которого также воссозданы старославянские орнаменты.

Где поесть

«1586»

© «1586»

Побывав здесь, вы точно запомните год основания Воронежа, который и отображен в названии заведения. Меню — как историческое путешествие по региону. Любимый бутерброд Котенка с улицы Лизюкова, «рыба, познавшая тепло» (сельдь под шубой), борщ с пампушками, кролик по-деревенски в сливочном соусе, десерт «Графские развалины»… Растрясти сытный обед можно, покинув ресторан необычным способом: стартовая площадка вышеупомянутого троллея в том же здании.

El Chico

© El Chico

Несмотря на то что в описании заведения значится «ставку сделали на мясо» (аргентинский ресторан все же), количество блюд из морепродуктов тоже приятно удивит (перуанская кухня здесь в почете). Итак, стейки готовят из воронежской мраморной говядины, а среди рыбных позиций — чилийский сибас, дорада, черноморский калкан. А еще камчатский краб, сахалинский гребешок, лобстеры, морские ежи и, разумеется, устрицы!

Just Bar & Kitchen

© Just Bar & Kitchen

Романтично потрескавшаяся плитка и старый кирпич на стенах не могут не разбудить воображение. Это касается и меню: так, бефстроганов променял говядину на рапаны, соус из арахиса подружился с мраморным сомом и цветной капустой, а чизкейк взял под свое крыло халву и мандарины.