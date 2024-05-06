В Бердянске рассчитывают за сезон 2024 года принять 500 тыс. туристов

Власти Бердянска рассчитывают за сезон 2024 года принять 500 тыс. туристов. Об этом ТАСС рассказал глава Бердянского округа Александр Сауленко.

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"Мы для себя поставили планку 500 тыс. туристов за сезон. Это сложно с учетом обстоятельств, но мы надеемся на то, что приедут донецкие и луганские [туристы], которые не боятся. Потому что для остальной России Бердянск еще тревожный: они предполагают, что здесь летают бомбы, свистят пули", - рассказал глава.

Он добавил, что использует свои возможности, чтобы донести до россиян информацию о том, что в Бердянске спокойно и отдых в городе - безопасен. Для этого Сауленко использует различные площадки, включая форумы и другие массовые мероприятия.

"На каждом модуле "Сколково", где только мне приходится бывать, я агитирую: приезжайте в Бердянск, у нас спокойно. Мы сейчас очень плотно работаем и с потенциальными арендаторами пляжей, чтобы подготовить пляжи к сезону, чтобы людям было удобно и комфортно отдыхать, загорать", - уточнил Сауленко.

Ранее министр спорта и туризма Запорожской области Игорь Котляр сообщил ТАСС, что в 2023 году Бердянск посетили 45 тыс. туристов, при общем турпотоке в 100 тыс.