В Бердянске рассчитывают за сезон 2024 года принять 500 тыс. туристов
Власти Бердянска рассчитывают за сезон 2024 года принять 500 тыс. туристов. Об этом ТАСС рассказал глава Бердянского округа Александр Сауленко.
"Мы для себя поставили планку 500 тыс. туристов за сезон. Это сложно с учетом обстоятельств, но мы надеемся на то, что приедут донецкие и луганские [туристы], которые не боятся. Потому что для остальной России Бердянск еще тревожный: они предполагают, что здесь летают бомбы, свистят пули", - рассказал глава.
Он добавил, что использует свои возможности, чтобы донести до россиян информацию о том, что в Бердянске спокойно и отдых в городе - безопасен. Для этого Сауленко использует различные площадки, включая форумы и другие массовые мероприятия.
"На каждом модуле "Сколково", где только мне приходится бывать, я агитирую: приезжайте в Бердянск, у нас спокойно. Мы сейчас очень плотно работаем и с потенциальными арендаторами пляжей, чтобы подготовить пляжи к сезону, чтобы людям было удобно и комфортно отдыхать, загорать", - уточнил Сауленко.
Ранее министр спорта и туризма Запорожской области Игорь Котляр сообщил ТАСС, что в 2023 году Бердянск посетили 45 тыс. туристов, при общем турпотоке в 100 тыс.