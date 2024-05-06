В Сочи объявили о завершении зимнего горнолыжного сезона

В горном кластере Сочи курорт "Красная Поляна" последним закрыл горнолыжный сезон. Завершение катания отметили фестивалем "Май-Пати", который прошел в долине "Цирк-2". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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Для этого на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря построили бассейн площадью 70 квадратных метров для проезда на лыжах и сноуборде. Пять дней у гостей была уникальная возможность не только покататься в сноупарке и по трассам, но и позагорать с видом на горные пейзажи.

Зимний сезон стартовал 1 декабря. Горнолыжный курорт посетили 750 тысяч гостей, большинство из которых предпочли многодневный отдых. По сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 10 процентов. К зимнему сезону там обновили горнолыжное оборудование в пунктах проката и расширили штат профессиональных инструкторов.

"Особенности сочинского горного кластера таковы, что, несмотря на официальное завершение горнолыжного сезона, кататься в специальных сноупарках в горных долинах можно до середины лета", - отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослав Ершов.

Летний сезон официально стартует 1 июня. Некоторые летние активности доступны гостям горнолыжных курортов уже сейчас - открыта часть экотроп, работает веревочный парк.