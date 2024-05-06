Владимирская область стала частью туристического проекта «Москва плюс»

К десяти существующим маршрутам Москва – Владимир под общим брендом «Путешествие в русскую сказку» были анонсированы еще три. Как уточняется, они «помогут взглянуть на русское культурное наследие под новым углом, а также спланировать идеальное романтическое путешествие». Об этом сообщает «Царьград».

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Путешественникам предлагают посетить несколько городов. Пару дней провести в Москве, а после – побывать во Владимире, Суздали и других городах Владимирской области. Первый маршрут носит название «Реки-дороги». В него входит 2 дня на берегу Химкинского водохранилища, сплав на сапах и байдарках. Третий день путешествия посвящен Владимирской области. Туристы смогут самостоятельно выбрать, что посмотреть – ГЭС на Нерли, Кидекшу, Спасское-Городище и другие села вдоль Каменки и Нерли.

Еще один маршрут именуется «Новое православное». Он включает основные достопримечательности Москвы и Владимира. К примеру, Кремль, Третьяковскую галерею, Успенский собор во Владимире, а также другие храмы – церковь Священномученика Антипы на Колымажном дворе, Спасо-Евфимиев монастырь в Суздали.