Российские агрегаторы обвинили в продаже авиабилетов на несуществующие рейсы

Российская авиакомпания Nordstar обвинила агрегаторы в продаже билетов на несуществующие рейсы. Об этом говорится в объявлении на сайте перевозчика.

Сотрудники авиакомпании заметили, что ряд агентских ресурсов, среди которых сайты aviakassa.com и mego.travel, предлагают пассажирам билеты на рейсы, отсутствующие в расписании. Уточняется, что Nordstar не планирует выполнять регулярные или чартерные рейсы летом 2024-го по следующим маршрутам: Пермь — Сочи, Сочи — Пермь, Санкт-Петербург — Сочи, Сочи — Санкт-Петербург, Москва — Сочи (с вылетом в 07:50) и Сочи — Москва (с вылетом в 12:35).

«По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы», — указано в объявлении.

В конце апреля авиакомпания Turkish Airlines, выгонявшая россиян с рейсов в Латинскую Америку, остановила продажи билетов в Мексику из городов России. Теперь путешественники не могут улететь самолетами этого турецкого перевозчика в Мехико и Канкун из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.