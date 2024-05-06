На рейсах «России» появилась готовая еда «Перекрестка»

Торговая сеть «Перекресток» предоставит наборы готовой еды для перекуса в полете пассажирам авиакомпании «Россия» на 33 регулярных рейсах из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба «Перекрестка».

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«Проект стартовал с полетов в Нижний Новгород и Саратов и продлится до 6 июня, охватив и другие города России. По его итогу партнеры рассмотрят возможность регулярного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Всего за этот период «Перекресток» предоставит пять тысяч наборов для перекуса, которые будут включать сэндвичи и освежающие лимонады собственного производства, пояснили в пресс-службе.

«Для нас это совершенно новый и уникальный опыт: теперь насладиться готовой едой от «Перекрестка» можно не только на земле, но и в небе! На сегодняшний день ассортимент готовой еды в «Перекрестке», в целом, насчитывает более 90 позиций под собственным брендом, ее доля в продажах сети на конец 2023 года составляла 6,3%. Производство готовых блюд осуществляется на собственной фабрике-кухне Х5 в Московской области», — прокомментировал директор по развитию продаж готовой еды торговой сети «Перекресток» Александр Нигматуллин.

Как отметили в компании, инициатива «Перекрестка» по предоставлению питания пассажирам авиакомпании «России» проходит в рамках проекта «Люблю российское»: проект дает возможность отечественным производителям использовать различные инструменты для продвижения своих товаров и услуг.