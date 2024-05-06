Турпоток в Мурманскую область в 2023 году вырос более чем на 20%

Количество туристов, посетивших Мурманскую область в 2023 году, выросло с 2022 года более чем на 20%, достигнув 670 тыс. человек. Это новый годовой максимум турпотока в Заполярье, сообщила заместитель губернатора региона Оксана Демченко.

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"670 тыс. туристов - это абсолютный рекорд за всю историю активного развития туризма в Мурманской области. В сравнении с 2022 годом турпоток вырос более чем на 20%", - сказала Демченко в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, добавив, что в связи в ростом количества туристов, необходимо повышать и качество предоставляемых для них услуг.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале отметил, что с 2016 года турпоток в регион вырос в два раза.

"С каждым годом интерес к нашему Северу неуклонно растет. Прошу коллег держать на контроле этот вопрос. Продолжать работать над увеличением количества и качества туристических услуг, чтобы отдых в Мурманской области был привлекательным и для северян, и для гостей", - написал он.

В 2022 году в Мурманской области приняли почти 540 тыс. туристов, что выше допандемийного уровня. В 2023 году прогнозировалось увеличение турпотока на 10% - до 600 тыс. человек. Власти региона намерены увеличить годовой турпоток в Заполярье до 1 млн туристов, привлекая их экологическим, экстремальным, гастрономическим, культурным и событийным туризмом. 2024 год в Заполярье объявлен Годом культурно-познавательного туризма.