Чеченская готика: что делать в «нефтяном замке» в Грозном

В промышленной зоне Шейх-Мансуровского (бывшего Заводского) района Грозного есть очень интересное здание, похожее на готический замок. Оно было возведено по заказу британско-голландской нефтегазовой компании Shell в начале прошлого века и разрушено ударами двух авиационных бомб в самом его конце.

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7 ноября 1928 года в нем открыли объект нефтяной индустрии, а 2 мая 2024-го — культурно-туристический.

Почти вековая история

Казалось бы, что общего может быть между готическим замком и научным институтом по изучению переработки нефти? Тем не менее именно здесь, на цокольном этаже, располагалась лаборатория Грознефти, на базе которой потом был создан ГрозНИИ — первый в СССР и один из крупнейших в мире нефтяных институтов. Остальные этажи были офисными.

Трехэтажное здание, с зубчатыми фасадными стенами, высокими окнами и арочными проемами в коридорах, с величественным главным входом и роскошной лестницей, действительно напоминало старинный готический замок. Единственной данью традиционной чеченской архитектуре была башня, стилизованная под минарет.

Замок совсем не вписывался в панораму нефтеперерабатывающих заводов. Впрочем, в то время его мало кто видел. И, конечно, никто не предполагал, что он станет местом паломничества для сталкеров.

В первую военную кампанию здание выстояло, и институт продолжал работать. Но после второй — серьезно повреждено, покинуто и заброшено. Величественные руины возвышались над заросшей бурьяном территорией. Именно в это время у замка случилось второе рождение: он привлек внимание любителей заброшенных мест с разных сторон света. Блогеры, фотографы, туристы стали все чаще пробираться в замок.

Блогеры интриговали своих подписчиков тем, что попали в пространство, напоминающее компьютерную игру вроде Fallout или Silent Hill: когда нельзя угадать, что ждет в следующей комнате.

После войны в Грозном почти не осталось памятников архитектуры, поэтому старый корпус бывшего НИИ приобрел историческую ценность. К тому же он вызывал живой интерес у туристов. Правительство Чечни приняло решение восстановить уникальное здание.

Памятник истории и войны

Реконструированное здание в день его открытия признали памятником истории и архитектуры и объектом культурного наследия.

— Основная цель реконструкции заключалась в сохранении уникальности и соответствия историческому облику. Мы стремились максимально сохранить его аутентичность, для чего использовали специальны материалы и технологии и избегали изменений, которые могли бы нарушить его историческую ценность, — говорит мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

В столичной мэрии отмечают, что в процессе реставрации строители столкнулись с серьезными вызовами, так как здание было в аварийном состоянии. Сохранение его внешнего вида было приоритетом, поэтому реставраторы восстановили часть здания в его первоначальном облике, а все опасные участки обнесли металлическими ограждениями в старом стиле — доступ к ним закрыт. Кроме того, создана система подсветки «замка». Местами он обставлен сохранившейся мебелью, а также предметами интерьера, изготовленными по специальному заказу.

Новый туристический маршрут

Для туристов здесь много привлекательных и уникальных фишек. Для грозненцев, пожалуй, одна — это единственное место в Грозном, где сохранились следы войны.

На первом этаже замка разместилась галерея, где выставлены картины с видами довоенного и послевоенного Грозного. На уровне верхнего этажа посетителей ждет толика экстрима — смотровая площадка с полом из сверхпрочного стекла. Глядя под ноги, визуально падаешь вниз, но успеваешь рассмотреть все своды и перекрытия здания.

На прилегающей территории площадью 42 195 квадратных метра обновлено около 3 километров дорог, установлен фонтан, проведено озеленение, построена автостоянка на 100 машин. А еще здесь есть два гаража в том же замковом стиле, где выставлены ретро-автомобили.