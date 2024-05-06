Зрители отправятся в виртуальный тур по Хабаровскому краю

Телеведущая Елена Летучая, блогер Роман Гриценко и певица Ася Зыков побывали с медиаэкспедицией в Хабаровском крае. Поездка оказалась самой продолжительной в рамках проекта VK и продлилась с 29 августа по 12 сентября 2023 года.

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«В путешествии по региону мы открыли для зрителей удаленные локации, необычные проекты и яркие маршруты, которые, безусловно, стоят внимания туристов. В фильме будут показаны невероятно красивое побережье Охотского моря, гренландские киты, а еще зрители познакомятся с интересными местными проектами и жителями. Хабаровский край – регион дальневосточных чудес, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни», – рассказал директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.

Благодаря фильму зрители узнают о Шантарских островах, прогуляются по национальному парку, увидят обитателей местной флоры и фауны, а также узнают интересные факты о лежбищах моржей и тюленей. Далее состоится виртуальное путешествие по Охотскому морю с помещением бухты Врангеля, а затем бухты Онгачан, где виртуальные туристы увидят залив Николая.

Участники медиаэкспедиции посетили и село Сикачи-Алян, где узнали об изготовлении петроглифов, национальных обрядах, а также попробовали традиционные блюда, приготовленные на морском берегу.

На базе отдыха «Мыс Врангеля» зрители увидят чудо природы – гренландских китов, приплывающих в бухту, и в завершение путешествия вместе с командой пройдут на сапах по водам Охотского моря.

Проект VK Места реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России. Съемки уже прошли в 41 регионе России.

Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществе VK Места.