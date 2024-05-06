Вход на территорию Кирилло-Белозерского монастыря Вологодской области стал бесплатным

Об этом рассказал врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

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«С 1 мая мы обеспечили бесплатный вход на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника для всех желающих. В выходные у горожан и гостей города есть возможность отправиться туда с семьей и увидеть центр духовной жизни Русского Севера», - сказал врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Посещение экспозиций Кирилло-Белозерского монастыря остается платным. Правительством Вологодской области будут введены меры поддержки для музея, чтобы новая модель не принесла негативных последствий.