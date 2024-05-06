В Забайкалье готовятся к летнему туристическому сезону

Для развития туристической сферы в Забайкалье проходит обучение и аттестация экскурсоводов, разработаны маршруты, обустраиваются базы отдыха и гостиницы. О подготовке к летнему сезону рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев на оперативном совещании с членами правительства региона 6 мая.

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В базах отдыха на территории Ивано-Арахлейского природного парка создано 45 новых номеров благодаря средствам федеральной поддержки, рассказал Буянто Батомункуев. Напомним, ранее стало известно, что средства размещения появятся на базах отдыха «Надежда», «Спутник», «Дача» и «Дикий ДаДа».

«На территории Ивано-Арахлейского природного парка нужно проверить все: сети, связь, дороги. Надо будет обязательно субботники провести, все подготовить к новому сезону, облагородить. Подготовить сезонную культурно-спортивную событийную программу», - указал губернатор Александр Осипов.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за прошлый туристический сезон на 20% увеличилось количество постояльцев на базах отдыха и гостиницах. Так, в 2023 году на базах отдыха разместились более 381,8 тысячи человек. Общее число номеров в местах отдыха составило более 13,8 тысячи, что на 7 % больше чем в 2022 году.