Названы самые бюджетные направления для отдыха в мае

Санкт-Петербург станет самым бюджетным направлением для отдыха в мае, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. Любителям природы и активного отдыха, по ее словам, стоит посетить Алтай и Карелию.

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Санкт-Петербург — самое бюджетное направление для отдыха в мае. Можно также рассмотреть Подмосковье, однако большинство туристов, скорее всего, столкнется с нехваткой мест в отелях. В майские праздники данное направление пользуется большой популярностью, поэтому планировать отдых нужно заранее. Кроме того, в мае туристический сезон открывается на Алтае и в Карелии. Для любителей природы эти два направления станут самым оптимальным вариантом, — сказала Ансталь.

Турэксперт также посоветовала посетить Калининград. Из заграничных направлений наиболее выгодными являются Турция и Египет, добавила Ансталь.

Ранее стало известно, куда предпочитают путешествовать россияне в майские праздники. В АТОР уточнили, что граждане стремятся поехать в Краснодарский край, на Ставрополье и курорты Минеральных Вод. Другими популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Дагестан, Татарстан и Калининград.