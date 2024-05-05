Нужен ли загранпаспорт, если едешь в Калининград из России

Туристы часто спрашивают, в каких случаях нужен загранпаспорт при посещении самого западного региона России. Напоминаем, когда без этого документа обойтись нельзя.

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Когда вы добираетесь в Калининград из «большой» России загранпаспорт обязательно нужен, если вы путешествуете поездом, на автомобиле или на автобусе. В этом случае приходится проезжать через Беларусь и Литву. Калининградская область — регион России, который отделён от основной части страны и граничит с Польшей и Литвой.

Беларусь и Россия подписали договор об упрощённом въезде. С Литвой все сложнее, и для проезда через нее россиянам необходим загранпаспорт. Он нужен для покупки билета и оформления УПД-ЖД (упрощённого железнодорожного проездного документа). Его Литва выдаёт россиянам для разовой поездки в Калининградскую область или для возвращения обратно по железной дороге.

Для транзитного проезда через Литву на автомобиле в Калининградскую область также требуется загранпаспорт, а также УТД (упрощённый транзитный документ). По шенгенским визам с 2023 года Литва россиян не впускает.

Чтобы через Литовскую республику доехать до Калининграда автобусом, нужно сделать две пересадки. Сначала нужно поехать до Минска, а затем — до Вильнюса. Для такой поездки тоже необходим загранпаспорт.

Загранпаспорт не нужен туристам, направляющимся в Калининград, в следующих случаях:

для путешествий в Калининград на самолёте из городов «большой» России или из Беларуси;

если следуете в Калининград на пароме.

На самолёте можно лететь по российскому паспорту, другие документы не нужны. Для путешествия на пароме загранпаспорт тоже не нужен. Правда, туристических паромов в Калининградскую область пока нет. Они предназначены для транспортировки грузов. На таком судне можно разместить 12 пассажиров. Места в каютах предоставляют водителям, которые сопровождают своё транспортное средство. Им для поездки нужен российский паспорт и СТС (свидетельство регистрации транспортного средства)