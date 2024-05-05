Nordstar выявила факт продажи фейковых билетов на свои рейсы

Авиакомпания Nordstar обнаружила случаи продажи авиабилетов на несуществующие рейсы компании на ряде агентских ресурсов, среди которых aviakassa.com и mego.travel. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

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"Авиакомпанией Nordstar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы авиакомпании Nordstar на ряде агентских ресурсов, среди которых в том числе aviakassa.com и mego.travel", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять регулярные и/или чартерные рейсы в летнем сезоне расписания этого года по маршрутам Пермь - Сочи, Сочи - Пермь, Санкт-Петербург - Сочи, Сочи - Санкт-Петербург, Москва - Сочи (с вылетом в 07:50 мск), Сочи - Москва (с вылетом в 12:35 мск).

Кроме того, авиакомпания в настоящее время занимается исключением из продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на сайтах aviakassa.com и mego.travel.