В Удмуртию прибыли первые теплоходы с туристами

Сегодня в речной порт Сарапула зашли первые туристические теплоходы «Владимир Маяковский» и «Николай Гоголь», знаменуя собой начало нового туристического сезона в Удмуртии.

© Unsplash

Город долго готовился к этому событию и рад приветствовать первых гостей, отметил в своих социальных сетях глава Сарапула Виктор Шестаков.

В честь этого Сарапульский музей подготовил для туристов специальные экскурсионные программы, которые познакомят их с богатой историей города и Прикамья.

Ожидается, что в этом году речным транспортом в Удмуртию прибудет около 30 тысяч туристов, для которых будет организовано около 160 рейсов.

Ранее в Удмуртии определили парки, скверы и площади для благоустройства в 2025 году, а также старейшую баню Ижевска начали разбирать.