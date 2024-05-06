В России значительно снизился спрос на отдых в детских лагерях у моря

В нынешнем году в России снизился спрос на отдых детей в оздоровительных лагерях у моря. Об этом сообщает газета «Известия».

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По мнению экспертов, снижение популярности детского пляжного отдыха вызвано повышением цен на путевки и увеличением транспортных расходов. Рост стоимости детских путевок с 2021 по 2024 год составил не менее 50%, в среднем по 12,5% в год. Так, в Краснодарском крае стоимость путевок сейчас составляет от 70 до 120 тыс. рублей. Повышение цен вызвано увеличением стоимости продуктов питания, коммунальных услуг и услуг сторонних организаций по обслуживанию оздоровительных лагерей.

Кроме роста цен снижение спроса вызвано еще и тем, что многие родители не готовы отправлять своих детей далеко от дома в другие регионы.

До этого в 12 оздоровительных лагерях России организовали смены для детей из Белгородской области.

Ранее Генпрокуратуру РФ попросили проверить организаторов отдыха детей в зарубежных лагерях.