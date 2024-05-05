Авиакомпании и РЖД объявили о бесплатных билетах для ветеранов

Российские авиакомпании предоставят ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета в мае, а РЖД планируют бесплатно перевозить ветеранов в течение всего 2024 года.

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О новых льготах для участников ВОВ сообщили в Минтрансе РФ. В своем обращении ведомство заявило о введении российскими авиакомпаниями и РЖД бесплатных билетов для ветеранов и родившихся в период с 1941 по 1945 год россиян.

«В преддверии Дня Победы российские авиакомпании традиционно приглашают участников Великой Отечественной войны оформить бесплатные билеты на перелеты для себя и близких», – говорится в сообщении Минтранса.

Отмечается, что таким людям будет предоставлено обслуживание в залах повышенной комфортности в аэропортах.

Бесплатные перелеты доступны на действующей сети внутрироссийских маршрутов. Их предоставляет огромное количество авиакомпаний, список которых приведен Минтрансом. Их могут оформить участники ВОВ и лица, приравненные к ним, родившиеся в 1941–1945 годах россияне, а также инвалиды первой, второй, третьей групп, если травма получена в ходе ВОВ.

В свою очередь РЖД дают возможность ветеранам оформить бесплатный проезд на поездах дальнего следования. Вместе со льготником на бесплатный билет может рассчитывать и его сопровождающий. В списке участники и инвалиды ВОВ, а также люди, имеющие медаль «За оборону Ленинграда». Поездка может быть совершена в течение всего 2024 года.

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