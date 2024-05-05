В конце мая туроператоры Перми запустят новую программу «Пистик Тур»

В Прикамье с 25 мая начнет действовать новая туристическая программа «Пистик Тур». Об этом рассказали представители компании «РаСветТур».

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«График: „Пистик Тур“ — 25 мая 2024 года. Участников экскурсии ожидает мастер-класс по сбору, блинчики с пистиками и пистиковая каша, чаепитие и многое другое», — написано на странице туроператора в соцсети «ВКонтакте».

Пистики представляют собой молодые побеги полевого хвоща. Их собирают, измельчают и используют в пищу. Шаньги и пирожки с пистиками входят в топ-3 любимых блюд пермяков.