Прямой авиарейс запустили из Казани в Нальчик

Из Казани в Нальчик впервые отправился рейс, который связал два города. Новое направление субсидируется из бюджета Кабардино-Балкарии, поэтому цены на билеты не завышены, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Марина Сасикова.

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Первый самолет из Казани встречают водным салютом. Прямого авиасообщения между столицами Кабардино-Балкарии и Татарстана раньше никогда не было. Пассажиров встречают национальными угощениями, музыкой и танцами.

«Мы приехали из города Йошкар-Ола, впервые в Приэльбрусье, в Нальчике ни разу не были. Приятно, что такая радушная встреча. Это совершенно неожиданно, кормят вкусными пирожками!» – отметили пассажиры рейса Алексей и Тамара Рябчиковы.

«Мы прилетели всей семьей, вчетвером. С дочкой, с сыном. Надеемся провести прекрасное время в Кабардино-Балкарии», – добавил другой пассажир Сергей Глухов.

Раньше до горных красот Кабардино-Балкарии жителям Татарстана нужно было добираться на машине или поезде. При этом затрачивая на дорогу день, а то и больше. Прямой авиамаршрут позволяет сэкономить не только время, но и деньги. Перелет длится всего 3 часа 10 минут, а стоит менее пяти тысяч рублей.

«Рейс был организован в первую очередь благодаря главе республики, который выделил деньги по субсидированию. По тем продажам, которые существуют у нас и в соседних аэропортах. Мы общались и с Минтуризма, и с Минтранса, и с туроператорами. Везде отмечают, что это перспективное и модное направление как у жителей нашего региона, так и у туристов из Казани», – пояснил генеральный директор международного аэропорта Нальчик Денис Рудоманенко.

Рост туристического потока внутри страны лишь за первый квартал текущего года увеличился на 30%. Впереди летний сезон. Поэтому расширять логистические связи между регионами особенно важно.

«Татарстан нам интересен как туристическая точка для местных жителей. Также для бизнеса. Там довольно развита городская туристическая среда. В свою очередь наша республика может предложить для жителей республики много рекреационных возможностей», – отметил заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ислам Шаваев.

Кроме природных и исторических достопримечательностей, в Нальчике десятки санаториев и минеральных источников. Только до конца года по социальным путевкам в регион приедут больше полутора тысяч отдыхающих из Татарстана. Для всех гостей организован трансфер до любой точки отдыха.

Из аэропорта Нальчика до городов Кавказских Минеральных Вод чуть больше 100 километров. Столько же – до горнолыжных трасс Приэльбрусья. С начала июня рейсы из Казани в Нальчик и обратно будут летать каждое воскресенье.