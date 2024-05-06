Отдых на майские в регионах России: куда сходить, что съесть, цена вопроса

В первой пятерке популярных направлений на майские праздники оказались Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининградская область и Дагестан, сообщила "РГ" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Нашим корреспондентам в начале мая удалось побывать в топ-3 самых-самых.

© Российская Газета

Как встречали туристов регионы-"магниты", и во сколько обошелся короткий отдых? Надеемся, что информация из первых рук будет полезна тем, кто планирует поездки.

Санкт-Петербург: ароматные булки, очереди в Эрмитаж и зонт на память

Что сразу бросается в глаза туристу из Омска в Санкт-Петербурге? Помимо Невы, Эрмитажа, Адмиралтейской иглы и Исаакиевского собора, конечно. Вежливость. Незнакомые люди здороваются с тобой в лифте и желают хорошего дня. Как всякий урожденный омич поначалу ты с непривычки вздрагиваешь, пугаешься и крутишь головой по сторонам. А на вопрос таксиста "Желаете ли вы слушать музыку, а может быть, хотите подключить свою?" теряешься и не сразу находишь, что ответить.

Экологичность. Урны для раздельной сортировки мусора здесь стоят даже в школах, а на площадках для выгула собак можно найти бесплатные пакетики для уборки за питомцами. Кстати, в компании четвероногого друга здесь можно посетить практически любое кафе или книжный магазин. И там ему обязательно предложат миску с водой и что-нибудь на перекус.

В Питере - есть. Однажды по пути я насчитала 37 булочных, пекарен, пышечных, кондитерских и пироговых. Аромат свежего хлеба и кофе здесь буквально на каждом углу. И "огуречный" запах жареной корюшки, который ни с чем не спутаешь. А еще Северная столица - настоящий рай для веганов. Нежнейшая постная выпечка, шаверма с фалафелем, шницели из капусты и фантастические десерты без сахара и глютена - никто не уедет голодным.

Впрочем, чтобы перекусить в центре города или поужинать в заведении с панорамным видом, придется отстоять часовую очередь. Поэтому столик лучше забронировать заранее.

Вообще, отправляясь в путешествие в Санкт-Петербург на праздники, будьте морально готовыми к тому, что очереди будут повсюду. К примеру, в майские выходные и петербуржцы, и гости города буквально оккупировали кассы Ботанического сада, чтобы полюбоваться на расцветающие сакуры, вишни и рододендроны. А желающие прокатиться по каналам на корабликах провели не один час на пристани. Но есть один лайфхак: если приобрести электронный билет, стоять в очереди не придется.

Посещение Эрмитажа, Петергофа, Петропавловской крепости и других излюбленных туристических мест советую перенести на будни или раннюю осень. В праздники здесь не протолкнуться. Прогуляться по центру города и полюбоваться архитектурой можно ранним утром - когда все еще спят.

Столпотворение на выходных наблюдается и в большинстве торговых центров. Впрочем, какое путешествие без шоппинга. Тем более, что ассортимент товаров в Санкт-Петербурге заметно отличается от провинциального масс-маркета. В Северной столице с XL проблем вообще нет. Как и с XXL. Еще один лайфхак: примерив одежду местных производителей, можно потом заказывать ее по интернету.

Что привезти с собой? Зонт с видами Санкт-Петербурга. Купить его все равно придется - редко какие выходные обходятся без дождей. Экокосметику и сувениры с питерскими котами. Конфеты, зефир и шоколад местных фабрик.

Мои коллеги, к примеру, обожают трюфели и пралине из серии "Российские писатели".

И, конечно, хорошее настроение. А Санкт-Петербург его гарантирует в любую погоду.

Расходы на поездку

Транспорт: авиаперелет Омск-Санкт-Петербург-Омск - 15 тысяч рублей.

Развлечения: подняться на колоннаду Исаакиевского собора вечером - 500 рублей, прогуляться по Ботаническому саду Петра Великого - 300 рублей, прокатиться на кораблике по рекам и каналам Сант-Петербурга - 1200 рублей, купить билет в музей современного искусства Эрарта, действующий целый год - 1000 рублей, попробовать пышку из знаменитой Пышечной на Большой Конюшенной - 23 рубля.

Сочи - Красная Поляна: мидии и заснеженные вершины

В Сочи я попала накануне майских праздников. Возможно поэтому на набережной было не так много отдыхающих. Погода стояла теплая, но не жаркая - плюс 19. На берегу то здесь, то там можно было порадоваться за людей, принимающих солнечные ванны. Купаться еще холодно, вода не прогрелась. Но тем не менее отдельные водоплавающие все-таки встречаются. Смельчаки!

Гулять по сочинской набережной и дышать морским воздухом - уже наслаждение! Нагуляв аппетит, можно выбрать любой из понравившихся пунктов питания, которые попадаются по пути. Не раз замечала очередь около одной палатки, где продаются мидии. Вроде бы с мидиями в Сочи нет проблем - буквально на каждом шагу ресторанчики и палатки с морскими гадами - но именно в этой точке на набережной всегда людно. Деликатес подается в кастрюльке в каком-нибудь соусе, дополнительно идут гренки и картофель фри. Очень сытная получается порция! С вожделенной кастрюлькой с мидиями можно расположиться за одним из столиков на набережной либо найти место на берегу.

Еще обязательно во время прогулки стоит взять стаканчик или сразу бутылочку свежевыжатого гранатового сока. Его приготовят тут же при вас! Полезно и вкусненько!

С детьми будет интересно посетить Большой дельфинарий . Он в парке Ривьера. Там сейчас какая-то глобальная реконструкция, для прогулок не очень. А вот дельфинарий работает! Можно купить комплексный билет и заодно посетить Океанариум. Представление в дельфинарии идет около часа, поэтому даже маленький ребенок не успеет заскучать.

На Красную поляну из Сочи ходят комфортабельные "Ласточки". Такие же "летают" в столице по МЦК. В первом и последнем вагонах есть туалеты, для велосипедов - специально оборудованные стойки. Время в пути - около часа. Дорога пролетает быстро, пока любуешься из окна сначала морскими пейзажами, а потом лесами и горами.

Выйдя на конечной станции "Роза Хутор" сразу услышишь приглашение подняться га канатке. Мы выбрали "Стрелу". Чувствуется, что горнолыжный сезон не так давно завершился: еще лежит снег, наткнулась даже на кем-то оставленные лыжи и сноуборд.

Так как выехали рано утром, то позавтракать решили на вершине горы. В единственном на вершине ресторанчике нам предложили меню на двух листах. Но по факту мы смогли заказать только пасту, пиццу "Маргарита", чай и растворимый кофе. Из десертов не было даже плитки шоколада. Негусто. Возможно, нам не повезло, и к майским праздникам здесь уже встречали отдыхающих во всеоружии.

В билет, который мы купили на станции "Роза Хутор", кроме подъема на вершину 1600 метров входило также общение с альпаками, посещение парка "Моя Россия" и археологического музея. С альпаками можно было пообщаться только на расстоянии. Посмотреть на них можно бесплатно, но если хотите потрогать или сфотографироваться, то уже за дополнительную плату.

Сочи это всегда как подарок. Даже когда еще не открыт купальный сезон, хочется на год вперед надышаться морем.

Расходы на поездку

Транспорт: авиаперелет - 14 200 рублей,электричка "Ласточка" Сочи - Роза Хутор - Сочи - 828 рублей.

Развлечения: билет в Дельфинарий - 1500 рублей, подьем на канатке "Стрела" - 2200 рублей.

Кисловодск: нарзан, Чебурашки, сулугуни и Долина роз из одуванчиков

Когда только наш самолет сел в аэропорту Минеральные воды, командир экипажа сообщил, что температура воздуха +30. После этого объявления некоторые пассажиры тут же начали снимать с себя верхнюю одежду. Но теплые вещи отдыхающим пригодились уже на следующий день. Все первомайские праздники в Кавминводах было прохладно и дождливо - столбик термометра не поднимался выше 17 градусов. Но как резонно заметил Юрий из Барнаула, который нас просветил в вопросах капризов погоды, пока мы ехали на маршрутке из аэропорта до железнодорожной станции: "И все равно в Минводах в любую погоду лучше, чем сидеть на работе в кабинете". Не поспоришь! И все пассажиры одобрительно закивали.

Для долгих прогулок прохладная погода даже комфортнее, чем в жару. Кроссовки, легкая куртка, в рюкзак - дождевик, бутылочку воды, легкий перекус и - вперед! Все майские праздники можно было провести в Кисловодском природном парке, который занимает площадь 965 гектаров. Здесь шесть маршрутов терренкура протяженностью от 1,7 до 6 километров разного уровня сложности. За неделю не обойдешь! Повсюду слышны трели птиц, цветут каштаны... Одна из излюбленных локаций у туристов - Долина роз, где в квадратах высажено около 30 видов цветов, привезенных из разных стран. Но они пока не цветут - рано. Зато солируют одуванчики. И некоторые девушки, прогуливаясь по этой долине, срывают желтенькие головки и плетут венки.

На канатной дороге, заплатив 300 рублей, можно увидеть Долину роз с высоты птичьего полета - она напоминает шахматную доску. Верхняя станция канатки - Храм воздуха.

Я сюда пришла пешком. Выше гор, как прочиталось на вывеске единственной здесь кафешки, может быть только еда в горах! Готовьтесь, что свой заказ придется ждать не менее получаса. Об этом сразу честно предупреждает официант. У меня с собой в рюкзаке был перекус, поэтому я заказала только чай на горных травах.

В Кисловодске голодными не останетесь - кафе и рестораны на любой вкус и кошелек. Особенно их много на Курортном бульваре, куда днем после процедур высыпают отдыхающие себя показать и других посмотреть. Чебурашка в Кисловодске после съемок здесь одноименного фильма стал любимым арт-объектом и сувениром.

Нарзанная галерея в начале бульвара. Она работает не весь день напролет, а по графику. Если собираетесь сюда ходить пить лечебный нарзан, то лучше сразу сфотографировать вывеску, где указаны часы работы. В Нарзанную галерею кто-то приходит со своими специальными стаканчиками "с носиком". Можно купить картонный стаканчик здесь же за 5 рублей. Нарзан в бутылки не разрешается наливать, его можно купить там же, где и стаканчики, заплатив 20 рублей за пол-литровую бутылку. В галерее нарзан трех видов: доломитный, сульфатный и общий. У последнего - самый низкий процент минерализации.

Нагулявшись в Кисловодском парке, решила съездить в Ессентуки. Они ближе всего к Кисловодску - 20 мин на электричке, ходит почти каждые полчаса. В пяти минутах от станции раскинулся природный парк. Он не такой грандиозный, как в Кисловодске, но полдня здесь можно провести с удовольствием. Прогуливаясь по грунтовым дорожкам, слушаешь классическую музыку, раздающуюся из динамиков. По пути зашла в бювет для разнообразия выпить теперь "Ессентуки-4". А на выходе из парка девушка мне приготовила кофе на песке.

Перед отъездом из Кисловодска навестила Центральный рынок. Всегда здесь покупаю гостинцы для родных: сулугуни разных видов, сурджак из конины и баранины, кавказские специи. Хозяйка обязательно даст вам попробовать все свои домашние вкусняшки. Уточнив, что берете в дорогу, упакует каждый кусочек сыра в вакуумную упаковку. И предупредит, что его в холодильнике можно хранить не больше недели, поэтому запасы лучше убрать в морозилку. Там сыр прекрасно сохранится в течение полугода.

Расходы на поездку

Транспорт: авиаперелет - 16100 рублей, электричка Минводы - Кисловодск - Минводы - 448 рублей, проезд на маршрутке по городу - 27 рублей (за багаж нужно заплатить столько же), электричка Кисловодск - Ессентуки - Кисловодск - 147 рублей.

Другие расходы:покупки гостинцев - 2200 рублей.

Ольга Воскресенская, Москва

Эльбрус: "Девичьи косы", станция "Мир" и полет над горами на батуте

Отдыхать на майские мы с друзьями поехали на Эльбрус, где проходит фестиваль скиальпинизма и скайранинга. Супруг и его друзья давно увлекаются экстремальными видами спорта. Ну а мне давно хотелось увидеть Эльбрус вживую.

Эту поездку мы планировали заранее, поэтому за два месяца поймали дешевые билеты до Минеральных Вод, обошлось всего в 3000 рублей на человека. Зато обратный путь выйдет значительно дороже - 12 тысяч рублей за один билет.

До туристического поселка Терскол, расположенного на курорте "Эльбрус", можно добраться только на такси. Дорога занимает 2 часа 40 минут. Далековато! В Терсколе очень большой выбор жилья - от гостиниц до гостевых домов. Мы остановились в съемной квартире.

Общественный транспорт тут не ходит. Поэтому приходится брать такси или ходить пешком. В Терсколе есть банкомат и пункт маркетплейса, сетевая аптека со специфическим ассортиментом, ориентированным на спортсменов, много кафешек.

Природа восхитительная. Терскол частично находится в сосновом бору. Здесь не рубят деревья без оглядки, и они окружают дома частоколом. А виды на горы в солнечные дни просто завораживают.

Еще больше впечатлений мы получили от посещения соседнего села Чегет, где расположены горы Большой и Малый Когутай (3819 и 3732 м) с живописным Когутайским ледником. Здесь можно вкусно полакомиться в кафешках домашними балкарскими блюдами. Оплату принимают наличными и переводом.

Как говорят кавказцы, в горах, чтобы не потерять здоровье, важно правильно пройти акклиматизацию. Поэтому в первый день мы отправились на водопад Девичьи косы (около 5 км от Терскола в гору), а затем и до Обсерватории (это еще чуть более 3 км). Странное чувство, когда от заснеженных гор идет холод, а от камней, по которым ты идешь, веет теплом. В горах самое важное предусмотреть правильную одежду: она должна закрывать руки, обязателен головной убор, теплая кофта, баф. Не забудьте про амуницию (палки для ходьбы, плотно прилегающие к лицу солнцезащитные очки с УФ-фильтром, чтобы не получить ожог роговицы глаз). Также важно взять воду и перекус.

Водопад Девичьи косы впечатляет: вода с грохотом падает с высоты около 30 метров, красиво рассыпаясь в полете и создавая великолепный водяной каскад. Действительно, напоминает косы девушки.

Многие там купаются, но мы не рискнули. Набрав чистой студеной водички, отправились в Обсерваторию. У нее закрытая территория, но чуть выше располагается каменная гряда, откуда открывается замечательный вид на Эльбрус и другие горы Кавказского хребта. Нам повезло с погодой, мы увидели все вершины.

На следующий день пошли к Эльбрусу. Для этого сначала пешком дошли от Терскола до Поляны Азау (3 км, около 40 минут пути). Неспортсмены могли воспользоваться канатной дорогой. Заранее изучили вопрос в интернете и узнали, что на старой канатке маятного типа подъем обойдется дешевле: мы доехали на стареньком, но добротном вагончике за 900 рублей (+300 рублей на кресельном подъемнике до станции Гара-баши).

На новой гондольной канатке отдали бы за это 2000 рублей. Кстати, на каждой станции есть кафешки, где можно приобрести хычины - 250 рублей за порцию с мясом, 200 рублей - с картофелем и сыром, а также шаурму за 400 рублей.

На станции "Мир" можно покататься на качелях (парить практически над пропастью) и сфотографироваться в полете над горами на батуте. А вот просто прыгать и бегать на горе не стоит. Проверено на себе. Начинается легкое головокружение и дурнота. По словам бывалых туристов, на высоте важно двигаться медленно и дышать глубоко, пытаясь найти свой ритм.

Оказалось, что когда забираешься на Эльбрус пешком на кошках (специальных креплениях с зубцами к ботинкам), это не так легко. В один из дней мы пошли от нижних Гара-башей до верхних Гара-башей, а затем еще выше мимо Приюта-11 и Бродвея (так называется скопление камней, где в хорошую погоду очень много туристов). И дошли до высоты 4200 м над уровнем моря, но потом из-за плотного тумана и снегопада развернулись вниз.

Это был тяжелый поход. На некоторых накатывала слабость, появлялась головная боль, сильное сердцебиение. Со всем этим удавалось справиться за счет частых остановок. Вокруг как будто молоко разлито - все заволокло белым туманом. Хорошо, что рядом были друзья, которые поддерживали и помогали преодолевать страхи. А еще опытный и авторитетный инструктор, следивший за самочувствием каждого участника экспедиции. Мы потратили на подъем и обратный спуск до нижних Гара-баши около четырех часов.

После спуска на привычную высоту всем сразу полегчало. И там мы остались на ночевку в приюте.

В районе Эльбруса очень много красивых мест, которые стоит посетить. Впечатлений от поездки, несмотря на то, что она еще продолжается, уже море. Эти места удивительно разные, а Эльбрус, появившийся из-за облаков, продолжает манить к себе, обещая новые приключения и эмоции.

Расходы на поездку

Транспорт: авиаперелет Уфа - Минводы - Уфа - 15 тысяч рублей (на одного), такси от аэропорта Минводы до туристического поселка Терскол - 4 тысячи рублей.

Другие расходы: аренда жилья - 1500 тысячи рублей за человека в сутки.питание - 2-2,5 тысячи (на двоих) в сутки.