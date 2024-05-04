Чернышенко сообщил об открытии новых научно-популярных маршрутов

Новые научно-популярные маршруты появились в Москве, Ленинградской области, Татарстане и Карачаево-Черкесской Республике, всего можно будет отправиться в путешествие по 60 маршрутам в 19 субъектах России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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"Программа научно-популярного туризма разработана по поручению президента Владимира Путина и входит в одноименную инициативу Десятилетия науки и технологий. Она позволяет путешественникам посетить значимые объекты науки, действующие в том числе в рамках национального проекта "Наука и университеты". В течение майских праздников для поездок стали доступны еще 10 новых маршрутов. В Москве программа научно-популярного туризма уже действовала ранее, эти туры только расширили предложение. Для Ленинградской области, Татарстана и Карачаево-Черкесской Республики опыт станет новым - они впервые присоединились к программе", - приводятся его слова на сайте правительства РФ.

Отмечается, что научно-популярные маршруты открыты в Москве, Московской области, Пермском и Краснодарском краях, Калининградской, Свердловской, Амурской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане, Томской, Калужской, Челябинской областях, Чечне, Карачаево-Черкесской Республике и в Крыму.

Новые маршруты позволят туристам увидеть крупные научные объекты, среди которых оптический телескоп БТА и радиотелескоп РАТАН-600, Астрономическая обсерватория им. В. П. Энгельгардта КФУ, Иннополис, технопарки, университеты и многое другое, уточняется на сайте кабмина.

В разработке туров принимают участие молодые ученые из экспертной группы Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию. Они участвуют в верификации маршрутов на всех этапах - от выбора объектов и организации интерактивных программ до оценки научной составляющей маршрута.

По научно-популярным маршрутам проводятся пресс-туры оператора Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". Подобные поездки уже прошли в Москве и Московской области, Чечне, Нижнем Новгороде, Томске, Новосибирске.