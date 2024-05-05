Туристов предупредили о фейковых билетах в Сочи

NordStar выявила факт продажи фальшивых билетов со стороны нескольких билетных агентств, в том числе aviakassa.com и mego.travel. На этих сайтах были выставлены, в частности, места на рейсах, которые перевозчик выполнять не планирует. Авиакомпания сообщила об инциденте в телеграм-канале и на сайте.

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Названные порталы предлагали своим клиентам забронировать билеты на рейсы из Санкт-Петербурга и Перми в Сочи и в обратных направлениях. А также места на рейсах из Москвы в аэропорт Адлера в 07:50 и из Сочи в столицу в 12:35 на даты летнего сезона.

Как убедился корреспондент TourDom.ru, по данным расписания авиакомпания NordStar выполняет рейсы из Москвы в Сочи с периодичностью 7 раз в неделю. Однако среди слотов нет времени вылета 07:50: самолеты отправляются из Домодедово в 11:15, 12:15 или в 14:15.

Обратно из Адлера в столицу лайнеры везут пассажиров в 15:05, 16:10 или 17:10. Вылет в 12:35 в графике отсутствует.

Полеты по маршрутам из Санкт-Петербурга и Перми в Сочи перевозчик, судя по данным, приведенным на официальном сайте, не планирует.

В NordStar подтвердили, что указанные программы в весенне-летнем расписании отсутствуют. Договорных отношений с билетными агентствами, реализующими кресла на этих рейсах, у авиакомпании нет.

Очевидно, когда настанет время перелета, обладатели фейковых билетов не смогут ими воспользоваться. Авиакомпания намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести расследование по факту реализации мест на несуществующие рейсы в Сочи.

Любые покупки билетов на сторонних ресурсах несут высокую долю риска, предупреждает перевозчик. Он рекомендует пассажирам бронировать их на официальном сайте NordStar.

Редакция направила запрос в билетные агентства.