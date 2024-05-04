Следы Великой Отечественной войны, ставшие мемориалами

Великая Отечественная война разрушила города, унесла жизни миллионов и принесла горе практически в каждую семью. В память о тех, кто защищал Родину ценой своей жизни, по всей России возведены памятники и мемориалы. В канун годовщины Великой Победы рассказываем о нескольких из них, а также как до них добраться.

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Зеленый пояс славы (Ленинградская область)

Зеленый пояс Славы – один из самых известных и внушительных мемориальных комплексов в нашей стране. Его протяженность – более чем 200 километров, и памятниками здесь считаются не только обелиски и монументы, но и сады, посаженные в местах обороны Ленинграда.

Один из самых известных – "Разорванное кольцо", которое представляет собой две арки и символизирует прорыв блокады: именно здесь проходила "Дорога жизни", которая связывала осажденный город с внешним миром.

На третьем километре "Дороги жизни" стоит монумент "Цветок жизни" в память о детях блокадного Ленинграда – 15-метровая ромашка с изображением мальчика в пионерской форме и надписью: "Пусть всегда будет солнце".

Рядом с ним – "Аллея дружбы" и траурный курган "Дневник Тани Савичевой" с выгравированными на бетонных стелах надписями с его страниц.

Как добраться и сколько стоит: мемориал огромный, так что рассчитываем дорогу до "Разорванного кольца": сначала до Санкт-Петербурга (на самолете – от 4 200 рублей туда и обратно, на поезде – от 1 200 рублей (в одну сторону); далее на электричке с Финляндского вокзала до станции "Ваганово" (в пути чуть больше часа, от 139 за билет в одну сторону) и около трех километров пешком в сторону деревни Коккорево.

Вход на территорию мемориала бесплатный.

Форт № 5 (Калининград)

Мемориальный комплекс, он же памятник оборонительного зодчества, "Форт № 5" расположен в небольшом лесу неподалеку от Калининграда. Форт был построен в 1878 году, а в апреле 1945 года стал свидетелем жестоких боев, которые закончились героическим рукопашным сражением 8-го числа.

Снаружи расположена выставка боевой техники, а сам форт представляет собой шестигранник со стенами толщиной до пяти метров. Его можно рассмотреть как снаружи, так и изнутри и своими глазами увидеть помещения, где раньше располагались казармы, лазарет, склады боеприпасов и котельная.

Как добраться и сколько стоит: сначала самолетом до Калининграда (в пути около 2 часов 40 минут, билеты туда и обратно – от 5 300 рублей), далее любым автобусом по Советскому проспекту до остановки "5-й Форт" (в пути около 20–30 минут).

Входной билет: 300 рублей для взрослых, 200 рублей для студентов и 150 – для школьников (дошкольники – бесплатно).

Дом Павлова (Волгоград)

Обычный четырехэтажный жилой дом в центре Волгограда стал символом подвига советских солдат. Во время Сталинградской битвы небольшая группа бойцов держала оборону в течение 58 дней и выстояла в этом сражении. Дом получил свое название в честь старшего сержанта Павлова, который взял на себя командование.

В ходе боев здание было практически полностью разрушено, но уже в июне 1943-го началось его восстановление, а позднее на торцевой стороне в честь подвига защитников Сталинграда соорудили легендарную мемориальную стену-памятник.

Как добраться и сколько стоит: самолетом до Волгограда (от 6 600 рублей туда и обратно, около двух часов в пути в одну сторону). Адрес дома – улица Советская, 39. Вход: бесплатно.

Руины мельницы Гергардта (Волгоград)

Еще одно напоминание о страшной Сталинградской битве находится буквально напротив дома Павлова – это руины мельницы Гергардта, которая принадлежала немецким предпринимателям. В годы войны мельница стала штабом и укрепленным пунктом армии генерала Родимцева и была практически полностью разрушена.

Здание решили не восстанавливать и оставить напоминанием потомкам о жестоком военном времени: стены изрешечены пулями, окна изуродованы взрывами, а некоторые заложены кирпичами – остались только небольшие амбразуры для оружия. До 1990-х годов здесь проводили экскурсии, но со временем это стало опасным, так как здание грозит обрушиться в любой момент.

Как добраться и сколько стоит: так же самолетом до Волгограда (от 6 600 рублей туда и обратно, около двух часов в пути в одну сторону). Адрес дома: улица Маршала Чуйкова, 47. Вход: запрещен, но на здание можно посмотреть снаружи, это бесплатно.

Черешчатый дуб (Челябинск)

Почти столетний дуб на улице Барбюса в Челябинске имеет свою трагическую историю. Именно там, возле тогда еще молодого дерева, была организована платформа, на которой формировались эшелоны с танками, и именно отсюда солдаты уходили на фронт.

Сюда же, к подножию дуба, приносили похоронки. Сегодня он объявлен памятником, и около него установлена мемориальная табличка.

Как добраться и сколько стоит: самолетом до Челябинска – от 7 600 рублей туда и обратно и 2,5 часа в одну сторону. Адрес: улица Барбюса, 16. Бесплатно.