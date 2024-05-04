Nordwind airlines запустила прямой рейс между Казанью и Улан-Удэ

Новый авиарейс связал столицы Бурятии и Татарстана - города Улан-Удэ и Казань. Об этом сообщил журналистам министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

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"Первый рейс Казань - Улан-Удэ - Казань компании Nordwind airlines прибыл сегодня к нам. Загрузка хорошая, порядка 90%. Около 160 пассажиров прилетели в Улан-Удэ, обратно полетят примерно столько же", - сказал Доржиев.

Рейс будет выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета - около 5 часов.

Доржиев подчеркнул, что открытие каждого нового рейса создает новые возможности для развития внутреннего туризма.

"В марте на международной выставке MITT-2024 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с компанией Nordwind airlines, - отметил он. - После переговоров с властями Республики Татарстан мы договорились о взаимных информационных турах в ближайшее время. К нам из Казани прилетят представители СМИ, блогеры, туркомпании".

Благодаря улучшению авиационного сообщения, жители Татарстана теперь смогут легко добраться до Бурятии, познакомиться с культурой народов, проживающих в республике, побывать на озере Байкал.

Жители Бурятии смогут летать с пересадкой в Казани в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Грозный, Бишкек, Владикавказ, Калининград, Худжанд.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. По официальным данным, в год республику посещают около 600 тыс. туристов - это те, кто заселяется в гостиницы. Вместе с путешественниками, останавливающимися у родственников, друзей, объем турпотока больше в два раза и доходит до 1 млн человек.