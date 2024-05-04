Карелию назвали популярным туристическим направлением

Карелия подходит как для отдельных, так и для совмещенных туров, поэтому россияне все чаще выбирают республику для путешествий, сказал НСН Сергей Голов.

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Россияне все чаще выбирают для своих туристических поездок Карелию, однако на данный момент большому потоку мешают высокие цены, заявил НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Около 65% респондентов намерены провести отпуск в поездках по России, следует из результатов опроса Координационного центра Правительства РФ. Самыми популярными туристическими направлениями в 2024 году стали озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%) и Крым (32%). Однако, по словам Голова, среди направлений, которые в этом году активно набирают популярность, также можно выделить Карелию.

«Карелия подходит для туров выходного дня или совмещенных туров выходного дня. Сейчас из Санкт-Петербурга доступен ретро-поезд до Карелии. Сам еще не был, но друзья ездили и говорят, что это шикарное путешествие. Хотелось бы, чтобы было дешевле. Для массовых туристических поездок стоимость должна быть чуть выше средних цен. В развитии туризма в Карелии тоже есть нюансы, в основном подключается частный сектор», - сказал он.

Ранее сообщалось, что спрос на активные туры среди россиян вырос на 30%. Как сообщил «Радиоточке НСН», вице-президент РСТ, генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов для путешествия на майские праздники туристы часто выбирают Карелию, где со сходом снега стали доступны сплавы.