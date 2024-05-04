В туриндустрии призвали открыть больше отелей на Байкале

Байкал посещало бы гораздо больше туристов, если бы там было больше мест для размещения, заявил НСН Сергей Голов.

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Стоимость пятидневного тура на Байкал начинается от 150 тысяч рублей, гостиниц в регионе совершенно не хватает, посетовал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН.

Байкал вышел в лидеры среди популярных туристических направлений в России в 2024 году, следует из опроса Координационного центра Правительства РФ. Комментируя результаты опроса, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что в текущем году турпоток в регион может возрасти до двух миллионов человек. Голов отметил красоту Байкала, но указал на нехватку мест для размещения туристов.

«Байкал - красивое, экологически чистое, трендовое направление. Но с учетом числа отелей, лидерство может быть виртуальным. Туда бы приехало на 200% больше людей, если бы было, где остановиться. У 90% посетивших Байкал не возникает ощущения, что они хотели бы вернуться туда. Объектов размещения мало, кроме того, направление недешевое - стоимость пятидневного тура на Байкал начинается от 150 тысяч рублей», - сказал эксперт.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в свою очередь в эфире НСН отметил первозданную и неповторимую красоту Байкала, но согласился с тем, что в регионе недостаточно отелей.

«На Байкале в основном сезонный отдых, в сезон мест нет, да и цена будет высокой. Нужно там создавать курортные места, туристические тропы. Там нужно делать места отдыха точечно, чтобы не навредить первозданной природе. Гостиниц не хватает, обычно туристы останавливаются либо в Улан-Удэ, либо в Иркутске. С иркутской стороны есть, так сказать, туристический центр – поселок Листвянка. Там уже и рынки есть, и музей, там можно посмотреть на местных нерп, много всего интересного. Там много небольших отелей и гостиниц, но качество совсем не то, которое должно быть в таком удивительном месте», - сказал собеседник НСН.

По его словам, на Байкале должен побывать каждый, так как это абсолютно уникальный край.

«На Байкале точно есть, что посмотреть. Не только россияне туда ездят. На Байкале, например, проводят фестивали ледяных скульптур - сама природа создает эти творения изо льда, а человек просто шлифует. Иностранцы называют Байкал морем. Там потрясающая энергетика! Я сам лично ходил несколько раз в экспедицию за уходящим льдом, это потрясающе! Лед разламывается, его гонит на север. Это происходит в конце мая как раз. На Байкале все уникально: там множество эндемиков и среди растений, и среди растений, и рыб. Уникальное место!» - заключил Ламшин.

Ранее стало известно, что рост бронирований отелей и здравниц в Крыму на май и лето 2024 года составил 20-50% по сравнению с 2023 годом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».