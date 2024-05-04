В России появятся новые туристические маршруты - по геопаркам

В России создаются уникальные маршруты для путешествий и отдыха - по геопаркам. Разработать терминологическую базу по геопаркам, которая в дальнейшем позволит инициировать внесение изменений в ряд законов, во Всероссийском НИИ им. Карпинского, подведомственном Федеральному агентству по недропользованию, обещают до конца этого года. Конечная цель - подстегнуть развитие туризма, а также процессы субурбанизации и рурализации, перенаправив потоки из крупных городов в пригороды и сельскую местность.

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Формат геопарка дает возможность путешественникам попробовать нечто совершенно новое. Он объединяет культурно-познавательный, рекреационный и оздоровительный виды туризма. Но туризм - только верхний слой.

Есть еще слои научный, социальный, экономический, культурный, оздоровительный. Геопарк, как проект, при грамотной реализации может создать комплексные условия для устойчивого развития территории, раскрытия ее многогранного потенциала. Об этом "РГ" рассказали эксперты, принявшие участие в международной научно-практической конференции по глобальным геопаркам, которая прошла в конце апреля в Башкирии, на базе пока единственного в стране геопарка под эгидой ЮНЕСКО "Янган-Тау".

Дорога к геопарку

Уже на подлете к Башкирии виден живописный ландшафт республики. Невысокие горы, зеленые долины, извилистые реки - здесь должно быть красиво, хорошо и спокойно.

Первое впечатление оправдывается. Дорога от аэропорта Уфы до геопарка "Янган-Тау" составляет около 200 километров, и почти на протяжении всего маршрута за окном сплошь пастораль: ухоженные домики, мирные стада животных, заливные луга. Местами, правда, пробки - к геопарку ведет единственная загруженная федеральная трасса М5 "Урал". Но на отдельных ее участках сегодня ведется активное строительство: отрезок автодороги между Челябинском и Уфой станет четырехполосным, включая труднопреодолимые горные участки, появятся новые направления.

Сейчас путь на машине от аэропорта Уфы до геопарка занимает в среднем 3-3,5 часа, но с расширением трассы, время в пути сократится.

Кстати, добраться до геопарка можно быстрее, приехав в Челябинскую область поездом и выйдя на станции "Кропачево" - отсюда до "Янган-Тау" около 50 километров. Геопарк находится на границе Башкирии и Челябинской области.

От потребления к созиданию

Так что же такое геопарк?

Если говорить просто, геопарк - это огромный живой музей природы и истории Земли под открытым небом, с участием человека.

У геопарка должна быть своя красивая природная территория с памятниками, представляющими научный интерес, на ней должны проживать этнические группы, сохраняющие свою культуру и традиции, также здесь должна быть развита инфраструктура для активного туризма и отдыха.

"В основе геопарков лежит идея объединения геологического, природного и культурного наследия, науки, туризма и бизнеса на естественным образом ограниченной территории", - уточняет в разговоре с "РГ" Павел Химченко, гендиректор подведомственного Роснедрам Всероссийского НИИ им. Карпинского.

И, главный признак геопарка, - он должен иметь уникальный геологический объект местного, регионального, национального и международного значения.

В геопарке "Янган-Тау" основной геологический объект международного значения - это горный разрез Мечетлино, который позволяет получить представление о раннепермском этапе эволюции жизни на Земле, который проходил 285-290 миллионов лет назад. Разрез содержит богатый комплекс окаменелостей позвоночных, беспозвоночных и растений того периода.

На первый взгляд, это обычный вертикальный разрез в небольшом холме, в котором видны слои окаменелой глины. Но, оказывается, это не просто слои.

"Благодаря такой науке, как геология, мы узнали возраст нашей планеты - ей примерно 4,5 миллиарда лет. А люди появились на земле около 40 тысяч лет назад. История человеческой жизни по отношению к возрасту Земли занимает несколько секунд. И здесь есть возможность увидеть и почувствовать величие истории нашей планеты", - рассказывает "РГ" геогид Сария Бекбулатова. Кстати, статус геогида Сария получила после прохождения специальной программы обучения на базе Башкирского госуниверситета.

Далеко не каждый разрез может претендовать на серьезный статус и быть геологическим объектом международного значения. Для этого нужно иметь такой объект, где есть точка отсчета какого-либо древнего периода, интересного науке. Эту точку отмечают "золотым гвоздем". На языке ученых "золотой гвоздь" - это глобальный стратотип, согласованная на международном уровне опорная точка на стратиграфическом разрезе, по которой определяется нижняя граница яруса на геохронологической шкале. Работа по определению такой точки (GSSP) проводится Международной комиссией по стратиграфии (ICS), входящей в состав Международного союза геологических наук.

Единственный в России "золотой гвоздь" пока забит в Башкирии. А, например, в Китае таких гвоздей 10, в США - восемь, в Средней Азии - один, в Узбекистане.

Точка для "золотого гвоздя" в Башкирии максимально сохранена, это важно для науки и находится в очень доступном месте - это важно для туристов.

А для чего собственно туристам знать о том, что такое геологические разрезы, в которых видны слои разных периодов в сотни миллионов лет?

"Мне кажется, что люди ценят и берегут только то, что они понимают. В каждом из этих слоев запечатлена история этой территории, насчитывающая десятки и сотни миллионов лет. Когда ты узнаешь, как долго и сложно создавался мир вокруг нас, по-другому к нему относишься. Начинаешь беречь и любить природу и свой родной край", - рассказывает "РГ" Лариса Хайрулина, главный специалист геопарка "Янган-Тау".

Гендиректор санатория "Янган-Тау" и автор идеи организации геопарка Альфред Акбашев:

"Менталитет людей должен измениться, и он постепенно меняется - от потребительского к созидательному".

Международный статус

Вообще в России есть множество территорий, имеющих потенциал геопарков.

"У нас в стране очень богатая геология, простор, есть уникальные объекты и до Уральских гор, и за ними, интересны и южные регионы, и Кавказ, Дальний Восток, Камчатка. Все территории, где есть горы и реки, потенциально могут стать геологическими парками", - говорит Павел Химченко.

По оценкам экспертов, готовые геопарки на известных территориях - остров Итуруп в Сахалинской области, остров Ольхон на Байкале - в Иркутской, геопарк "Кембрий" в Якутии, включающий Ленские и Синские столбы, геопарк "Рускеала" в Карелии, геопарк "Балтийско-Ладожский глинт" в Ленинградской области, а также Гуамское ущелье в Краснодарском крае, Хаджохская теснина в Адыгее, территория Бахчисарайского района в Крыму, отдельные районы Дагестана.

В одной Башкирии уже три геопарка. Но статус ЮНЕСКО имеет только один - "Янган-Тау". И пока этот геопарк с таким статусом - единственный в России.

"Идея получить серьезный статус пришла тогда, когда здесь началось жесткое воздействие на природу, вырубка лесов. Мы начали искать формы защиты территории и вышли на идею геопарка. Два года шла подготовительная работа, которая была частью нашей жизни. Нужно было, во-первых, доказать, что у нас есть геологические объекты мирового значения. Во-вторых, "очеловечить" это все, собрать историю, культуры, традиции, легенды. В-третьих, показать, что у нас есть инфраструктура для проживания и оздоровления людей", - говорит Альфред Акбашев.

С последним проблем не было, ядро геопарка - большой градообразующий санаторий "Янган-Тау", стоящий на горе Янгантау, покрытой сосново-осиново-березовыми лесами. Гора дает термальные пары и газы, используемые для оздоровления. Кроме того, целебным эффектом обладает вода из минерального источника "Кургазак" - ручья, вытекающего из отрогов горного хребта Каратау на левобережье реки Юрюзань. Воду используют для лечения болезней ЖКТ, печени и почек.

Что касается двух других факторов, касающихся геологических объектов и создания фольклорной основы проекта, - пришлось серьезно поработать, и это был подвижнический труд многих людей, которые были заинтересованы в устойчивом развитии территории.

В 2019 году в Индонезии Совет ЮНЕСКО единогласно принял решение о включении геопарка "Янган-Тау" в глобальную сеть геопарков. Башкирский геопарк получил этот статус первым не только в России, но на постсоветском пространстве.

Статус геопарка позволил примерно в три раза увеличить поток туристов, говорят в Башкирии. Сейчас этот опыт перенимают коллеги из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Малайзии - представители этих геопарков приехали на конференцию в "Янган-Тау".

"У нас есть "золотой гвоздь", единственный в Средней Азии. На получение статуса ЮНЕСКО претендует Китабский геопарк. Сейчас строят дорогу к геопарку, это важно и для местных жителей. В территорию геопарка включено село, которому 300 лет, сохраняются национальная культура, традиции", - рассказывает "РГ" Алишер Исмаилов, главный специалист Китабского геологического национального парка в Узбекистане.

Алексей Дудашвили, секретарь Тянь-Шанского геологического общества:

"У нас в Киргизии два геопарка - на юге и севере. Сейчас пишем программу их развития. Провели форум, губернатор подписал постановление о создании и развитии геопарка".

Саида Нигматова, доктор геолого-минералогических наук, завлабораторией геологии мезозоя и кайнозоя Института геологических наук им. Сатпаева:

"В Казахстане пока нет геопарка. Мы хотим его создать. Почти каждая область имеет для этого потенциал. Как и в Узбекистане, у нас очень хорошая изученность территорий и практически по каждому объекту много статей и научной информации. Сейчас мы планируем два геопарка на востоке и на севере Казахстана".

Представители Малайзии предлагают укреплять международные связи геопарков разных стран, обмениваться опытом.

Правовой статус

Наиболее развитая сеть геопарков в мире сегодня в Китае. Там создано почти 400 национальных геопарков, 40 из них имеют статус ЮНЕСКО.

Международный бренд имеет большое значение. При этом для территории важен и региональный статус, поддержка на местном уровне.

"Геопарк не должен ставить во главу угла зарабатывание денег для себя, он должен помогать зарабатывать местному населению. Например, наш визит-центр - это, по сути, диспетчерский пункт, который распределяет потоки по всей территории", - говорит директор геопарка "Янган-Тау" Айрат Галиев.

В Башкирии заработанные деньги вкладывают также в развитие территорий: восстанавливают православный храм, возят туристов на экскурсию в местную школу, где в программу обучения входит сохранение национальной культуры. Девушки здесь отлично стреляют из лука. Парни - тягают глыбы на несколько десятков килограммов с местных гор. Учителя сохраняют династии и знают свой род до седьмого колена. Тому же учат детей.

На территории геопарка "Янган-Тау" площадью около 2,2 тысячи квадратных километров расположены 60 населенных пунктов, 16 сельсоветов, проживают более 24 тысяч человек. И эти люди заинтересованы в устойчивом развитии.

"Устойчивое развитие держится на трех столпах: сохранение экологии, социальные программы, которые позволяют развиваться местному населению, экономическое развитие. Если нет возможностей для развития экономики региона, люди будут уезжать", - говорит Саида Нигматова.

С правовой точки зрения геопарк отличается от биосферного резервата, национального парка и особо охраняемой природной территории (ООПТ). И это важно, так как режим ООПТ ограничивает экономическую деятельность. А геопарк ее разрешает, что важно для местного населения. Однако ключевые объекты геопарка должны охраняться в рамках местных, региональных и национальных законов.

"До конца года в нашем институте, как в базовой организации базовой организации государств-участников СНГ по разведке, использованию и охране недр, будут разработаны и утверждены, я сейчас думаю над форматом, возможно, методические рекомендации и далее ведомственным актом - глоссарий и терминологическая база по геопаркам. Это необходимо для того, что все, кто занимается геопарками, могли апеллировать к документу и общаться на одном языке. В дальнейшем эта терминологическая база и глоссарий могут стать основой для подготовки внесения изменений в нормативно-правовые акты и в федеральные законы", - говорит Павел Химченко.

Сергей Семилеткин, ответственный секретарь Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам:

"Если геопарк находится на территории ООПТ, то конфликт интересов можно урегулировать, например, за счет совместного использования ее буферной зоны. От этого выиграет, в первую очередь, местное население, экономическое развитие территории. Геопарки имеют отношение к трем федеральным законам - об ООПТ, о недрах и об основах туристской деятельности".

Эксперт приводит пример Ленинградской области.

"Например, можно посетить Петергоф, а после этого поехать к прекрасным природным геологическим памятникам неподалеку. А еще там рядом есть радоновые озера. То есть, можно посетить культурный объект, искупаться, послушать об истории природы. При этом турпоток в сопредельные с Петергофом территории вырос бы в разы, заработало бы местное население. Если есть заработок, люди остаются жить на территории, они заинтересованы в ее сохранении и развитии", - отмечает Сергей Семилеткин.

АКЦЕНТ

Геопарки и оздоровительный туризм

Геопарки расположены, в том числе, в местах с первозданной природой.

"Это экологически чистый климат, возможность для занятий спортом, пеших прогулок. Одним из существенных условий для оздоровительного туризма является расположение в местностях с природным лечебным климатом, поэтому концепции движения геопарков и оздоровительного туризма очень близки", - отмечает в разговоре с "РГ" Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

В России направление оздоровительного туризма с каждым годом становится все популярнее. Например, по предварительным данным Росстата, за 12 месяцев 2023 года, турпоток в российские здравницы вырос по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 5,6 процента и приблизился к отметке семь миллионов человек в год.

"А на популярных и традиционно курортных направлениях - в Кавминводах, Краснодарском крае, наиболее востребованные санатории не только полностью загружены в высокий сезон, но и по ряду объектов дефицит мест второй год подряд составляет 50 процентов. То есть, спрос в топовые санатории превышает предложение. На этом фоне вырос спрос на оздоровительный отдых рядом с домом, и стали развиваться здравницы в некурортных регионах", - говорит Михаил Данилов.

При этом в течение нескольких последних лет в ассоциации наблюдают развитие различных форматов "путешествий за здоровьем", как на базе классических санаториев, так и других средств размещения. Оздоровительные программы начинают внедрять курортные и спа-отели.

Сохраняется устойчивый запрос на традиционные программы санаторно-курортного лечения.

"За счет новой, более молодой и экономически активной целевой аудитории здравниц, которая начала формироваться после пандемии, сегодня санатории отмечают устойчивый рост запроса на детокс- и особенно на антистресс-программы, так как помимо физического здоровья, россияне хотят поддерживать в форме и здоровье ментальное. Мода на биохакинг диктует востребованность программ превентивной медицины на базе санаториев, получает развитие персонализация медицинских услуг, формирование мультипродуктов. Еще одной яркой тенденцией последних лет является оздоровительный отдых всей семьей, с детьми, где-то даже начали практиковать парные процедуры с супругами или детьми, с учетом индивидуальных показаний каждого", - отмечают в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

В этом смысле близость здравниц к уникальным природным образованиям, в том числе к геопаркам, как в Башкирии, усиливает эффект от такого вида туризма и отдыха.