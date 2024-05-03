В Крым впервые запустят пассажирский поезд из Нижнего Новгорода

Пассажирский поезд впервые запустят по маршруту Нижний Новгород - Симферополь, он будет курсировать до середины июля, сообщает перевозчик - компания "Гранд сервис экспресс" в своем Telegram-канале.

"Компания "Гранд сервис экспресс" впервые назначает пассажирский поезд № 552/551 "Таврия" Нижний Новгород - Симферополь. Поезд № 552/551 будет отправляться с Московского вокзала Нижнего Новгорода в 00:09 и прибывать в Симферополь через двое суток в 06:00. Из Симферополя поезд будет отправляться в 21:10 и прибывать на Московский вокзал Нижнего Новгорода через день в 21:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет курсировать до середины июля: отправлением из Нижнего Новгорода 26, 30 мая, 5, 9, 15, 19, 25, 29 июня, 5, 9, 15 июля, отправлением из Симферополя 23, 27 мая, 2, 6, 12, 16, 22, 26 июня, 2, 6, 12 июля. О дальнейшем порядке курсирования компания обещает объявить дополнительно.

В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. Классы обслуживания - 2Л (купе) и 3Л (плацкарт). Крупные города по пути следования поезда: Арзамас, Саранск, Пенза, Балашов, Новочеркасск, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Тамань. В Крыму поезд сделает остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое. Продажи уже открыты.

О перевозчике

"Гранд сервис экспресс" - частный железнодорожный перевозчик, созданный в 2002 году. Вначале компания специализировалась только на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности. В декабре 2019 года компания организовала пассажирские перевозки в Крым. Поезда "Таврия" круглый год курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь; из Омска, Перми и Кисловодска в Симферополь.