Курорт «Архыз» принял 720 тысяч туристов за зимний сезон

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии по итогам зимнего сезона 2023−2024 годов, который завершился 1 мая, принял 720 тысяч путешественников. Это на 10% больше, чем прошлой зимой.

«Курорт „Архыз“ продолжает укреплять свою позицию как лучший горнолыжный курорт России, привлекая на 10% больше гостей по итогам зимнего сезона 2024 года по сравнению с 2023 годом. Зимний сезон 2023/2024 стал самым продолжительным в истории курорта — открытие состоялось 25 ноября, а катание завершили 1 мая. За этот период курорт посетили 720 000 гостей. Большинство гостей (83%) приехали для катания на горных лыжах и сноубордах, в то время как остальные (17%) воспользовались экскурсионными подъемами и другими услугами», — сообщается в телеграм-канале курорта.

27 апреля на курорте стартовал летний сезон. Сейчас для туристов доступны экотропы, прогулки на лошадях, веревочный парк, прокат электровелосипедов, электромотоциклов, вездеходов и квадроциклов, катание на воздушном шаре.

В рамках поддержки Года семьи в течение всего лета, 24-го числа каждого месяца, на живописной панорамной площадке в горах на высоте 2500 метров будут проводиться выездные свадебные церемонии, первая из которых состоялась 24 апреля.

В сообщении уточняется, что в 2024 году команда курорта намерена сделать упор на создание привлекательных мест отдыха для семей, которые составляют 57% аудитории туркомплекса, а также продолжить работу по расширению сети благоустроенных экологических троп.

В частности, для семей с детьми на курорте действуют специальные семейные тарифы на услуги канатных дорог со скидкой 25%, многодетные семьи могут рассчитывать на скидку 20% на услуги канатных дорог, на которых дети до 6 лет допускаются бесплатно.