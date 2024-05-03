Куда бюджетно рвануть на майские? Топ-5 направлений для тех, кто еще не решил

«Яндекс Путешествия»: вдвоём слетать в Архангельск и обратно можно за 12 200 рублей. Впереди вторые майские праздники (9−12 мая) и большинство россиян уже определились с планами: кто-то будет работать на огороде, кто-то отдохнёт на природе с друзьями, а кто-то просто посидит дома. Но есть и те, кто не прочь сорваться в мини-путешествие по России. Вот самые популярные направления для отдыха с бюджетом до 80 000 рублей.

Топ-5 популярных направлений на майские из Москвы

Ярославль

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», билеты на поезд на двоих в Ярославль и обратно обойдутся от 8000 рублей. Цены за номер в отеле стартуют от 21 800 рублей.

Здесь можно насладиться музыкой в музее «Музыка и время» и полюбоваться картинами Репина и Шишкина в Ярославском художественном музее. А ещё можно заглянуть в зоопарк и увидеть верблюдов, кабанов, кенгуру и, конечно же, медведя. Это символ города, размещённый на местном гербе.

Казань

Отдых в столице Татарстана выйдет подороже. Билеты на самолёт начинаются от 26 600 рублей за двоих. Номер в отеле обойдётся как минимум в 34 200 рублей.

На майские праздники в Казани вас ждёт широкая культурная программа: можно заняться приготовлением национальных блюд в Татарской усадьбе или посмотреть спектакль в Театре имени Галиаскара Камала.

Любителям отдыха на природе тоже скучно не будет — можно устроить пикник в парке Чёрное озеро. Там же можно посмотреть на памятник конструктивизма — Мергасовский дом.

Волгоград

Цены на самолёт в Волгоград и обратно составят примерно 30 000 рублей. А 3 ночи в отеле будут стоить от 13 600 рублей.

В городе можно не только полюбоваться красотой Волги, но и посетить множество достопримечательностей. Например, посмотреть трамвай в подземном тоннеле (метротрам), увидеть вживую Родину-мать и посетить большой стадион, построенный к Чемпионату мира 2018 года. А ещё можно отправиться к крупнейшему солёному озеру в Европе — Эльтон. Туда ходят автобусы. Дорога займёт около 6 часов, а билет стоит всего 1000 рублей.

Архангельск

Билеты туда — обратно обойдутся от 12 200 рублей, а отель на эти даты — от 9 600 рублей.

Этот северный город расположен всего в 30 км от Белого моря, но близость к северу ощущается не только в погоде. Многие памятники в Архангельске посвящены морским и полярным темам. Туристам полезно будет посетить Северный морской музей и попробовать местные деликатесы. Ещё туристам советуют погулять по району Соломбала. Это уникальная территория с красивейшей деревянной архитектурой.

Калининград

Самолёт обойдётся недёшево — цены стартуют от 57 500 рублей за двоих, но зато стоимостью порадуют отели — от 13 200 за двухместный номер на 3 ночи.

Здесь можно отправиться на прогулку, зайти в Кафедральный собор XIV века, где похоронен великий философ Иммануил Кант, посетить Музей янтаря и заглянуть в Калининградский зоопарк. Только одеваться лучше потеплее, так как балтийский ветер пронизывает до костей.

Если съездить никуда не получается — не беда, ведь впереди ещё сезон отпусков. Тут «Секрет» рассказал, как провести его с детьми и не сойти с ума.