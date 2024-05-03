7-8 мая на территории Mriya Resort & SPA, ведущего мирового санаторно-курортного комплекса, пройдет ежегодный форум HoReCa Fest от Федерального учебного центра «Академия гостеприимства». Это масштабное международное событие в сфере индустрии гостеприимства, которое объединит представителей гостиничного, курортного, ресторанного и wellness бизнеса. Гости форума примут участие в мастер-классах, воркшопах, круглых столах, митапах, бизнес-экскурсиях.

Ключевыми темами форума HoReCa Fest 2024 станут диджитализация, внедрение искусственного интеллекта, развитие IT технологий и их влияние на модернизацию сферы гостеприимства. Особое внимание на форуме будет посвящено проблеме внедрения бережливого производства и философии zero waste, помогающих оптимизировать и повысить эффективность операционных процессов.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

В рамках мероприятия будут проведены тематические сессии “Отели и оздоровительный туризм” и “Ресторанный бизнес”, на которых будут обсуждаться вопросы будущего индустрии, ее цифровизации и использования современных it технологий, кадровой политики, человекоцентричности и мотивации персонала, использования принципов бережливого производства, вопросы современного маркетинга и его автоматизации, развития бренда, гибридного гостеприимства и современных отельных трендов.

Ключевыми спикерами мероприятия выступят:

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA;

Денис Димитров, Исполнительный директор по исследованию данных, ПАО Сбербанк;

Татьяна Константинова, бренд-шеф управляющей компании Upro Group;

-Павел Швец, основатель винодельческого хозяйства UPPA Winery;

Евгения Шамина, руководитель направления «Еда» в Департаменте по работе с сообществами холдинга VK.

Участники посетят Mriya Life Institute, Японский сад, Wine Park, а также по другие аутлеты и бизнес-объекты Mriya Resort & SPA в рамках экскурсий. Также участников ждут мастер-классы и воркшопы от именитых представителей индустрии.

© Пресс-служба Mriya Resort & SPA

Первый Международный форум индустрии туризма и гостеприимства HoReCa Fest прошел на территории Mriya Resort & SPA в 2022 году. За 2 года в форуме приняли участие более 5000 представителей индустрии гостеприимства из России, Индии, Китая, Франции и стран СНГ. Форум стал площадкой для принятия ключевых решений по развитию отрасли, обмена опытом между регионами, а также формирования сообщества лидеров индустрии. Организаторами форума выступают курортный комплекс Mriya Resort & SPA и Академия Гостеприимства.

Являясь одним из ключевых объектов сферы туризма в Крыму, Mriya Resort в 2015 году запустил образовательный проект «Академия гостеприимства». Данный проект способствует развитию сферы туризма и курортов на территории Республики Крым и занимается обучением и развитием персонала индустрии гостеприимства в соответствии с международными стандартами сервиса.

Подробности и регистрация на сайте форума.