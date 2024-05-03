Посуточная аренда домов на майские праздники подорожала до 23%

Дома на майские праздники подорожали в этом году, сообщает «Суточно.ру». В компании выяснили, что в среднем в России арендовать коттедж на каникулы стоит 8744 руб. за сутки. Это на 17% больше, чем в 2023 году.

Самым популярным местом, где снимают дома, стало Подмосковье. Там за аренду нужно заплатить 12 850 за сутки. Отдыхающие предпочитают забронировать жилье на пару дней. Самыми востребованными городами региона у туристов стали Пушкино, Домодедово, Истра, Коломна, Можайск и Дмитров.

Второе место – у Ленинградской области, средний ценник дома в этом регионе 10 100 руб. Бронза – у Карелии, где предлагают пожить за 8800 руб. Любителей горного воздуха ждут в Дагестане – туристам предлагают дома за 6100 руб. В Ставропольском крае можно отдохнуть за 5150 руб., а во Владимирской области – за 9960 руб.

«Коттеджи и дома пользуются высоким спросом на майские каникулы у россиян. По нашим подсчетам, на эти праздники было арендовано на 50% больше объектов, чем год назад», – рассказал Юрий Кузнецов, владелец и генеральный директор «Суточно.ру».

В среднем в 2024 году россияне бронируют жилье на трое суток и тратят на проживание 22 648. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Больше всего подорожали коттеджи в Дагестане – их стоимость выросла на 23%. В Ставропольском крае цены поднялись на 21%, а в Ленинградской области нужно заплатить на 19% больше, чем в прошлом году. Во Владимирской области дома стали дороже на 12%, в Подмосковье – на 10%, а в Карелии – на 7%.

Зимой эксперты «Суточно.ру» обратили внимание на рост бронирований жилья в Дагестане – интерес к нему вырос почти в 2 раза.