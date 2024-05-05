В проекте «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку» появились три новых маршрута

В преддверии летнего сезона в рамках межрегионального проекта «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку» начали действовать три новых маршрута. Они посвящены отдыху на воде и водным прогулкам. Маршруты, доступные на сайте цифрового туристического сервиса Russpass, помогут взглянуть на русское культурное наследие под новым углом, а также спланировать идеальное романтическое путешествие.

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Маршрут «Реки-дороги» понравится любителям речных поездок и прогулок у воды. В столице гостям предлагают посетить современный парк «Северное Тушино» на берегу Химкинского водохранилища и набережную канала имени Москвы, который соединяет Волгу с Москвой-рекой, отдохнуть на обновленных территориях Северного и Южного речных вокзалов. Кроме того, можно устроить сплав на сапах и байдарках по заповеднику музея-усадьбы «Архангельское» или стать пассажиром современного электрического судна и проехать по регулярным речным маршрутам, доступным круглый год.

На третий день путешественники могут отправиться во Владимирскую область, чтобы посетить Кидекшу — древнее село в устье реки Каменки, где в XII веке находилась резиденция князя Юрия Долгорукого. Затем поехать вдоль реки Нерли, увидеть древнее Спасское-Городище и новую экспериментальную культурную площадку «ГЭС на Нерли». У маршрута нет строгой последовательности — путешественники могут самостоятельно выбрать точки, которые им интересны.

Романтическое настроение подарит маршрут «Любовь на века». Столичная часть путешествия предлагает увидеть цветущие растения в ботаническом саду «Аптекарский огород», посетить смотровую площадку «Выше только любовь» на 92-м этаже башни Москва-Сити, посмотреть на звезды в Московском планетарии, сходить на вечерний сеанс в кинотеатр «Художественный». Приехав во Владимир, туристы смогут полюбоваться закатом на 50-метровом колесе обозрения «Небо 33» и прогуляться по уютному Патриаршему саду, наполненному ароматами цветущей владимирской вишни. Затем влюбленным советуют отправиться в Муром, узнать об истории святых Петра и Февронии, а также изучить работы Валентина Серова, Константина Коровина и Василия Сурикова в Муромском историко-художественном музее.

Третий маршрут — «Новое православное» — позволит познакомиться с русской культурой. В нем представлены как классические достопримечательности — например, Третьяковская галерея, Успенский собор Московского Кремля и Успенский собор во Владимире, — так и не совсем обычные места. К ним относятся, в частности, церковь Священномученика Антипы на Колымажном дворе, Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале с иммерсивным шоу «Поющие фрески», а также современные кафе и многое другое.

Проект «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку» заработал в марте этого года. Его особый акцент — познавательно-образовательный, основанный на исторической взаимосвязи двух древних княжеств — Московского и Владимирского. Участники познакомятся с историей, фольклором, современной культурой, тематическими событиями столицы и городов Владимирской области. В рамках проекта для путешественников действует 13 маршрутов, которые, помимо Russpass, доступны на национальном портале Russia.Travel.

Проект стал частью концепции межрегиональных путешествий «Москва+», которая создана, чтобы развивать сотрудничество между столицей и другими регионами. За 2023-й более 66 процентов любителей внутреннего туризма совместили поездку в столицу с посещением другого региона. В прошлом году открылись проекты «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» и — совместно с Тюменской областью — «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири». Кроме того, среди популярных направлений концепции — «Два города — миллион впечатлений» (Москва, Санкт-Петербург), «Три столицы: от рассвета до заката» (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород).

Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.

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