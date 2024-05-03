У горнолыжников есть шанс на продление сезона катания до июня

Российские горнолыжные курорты один за другим объявляют о завершении зимнего сезона. На днях он закрылся на «Роза Хутор» в Сочи, в «Архызе» и «Шерегеше».

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На сочинском курорте «Красная Поляна» трассы пока работают, но сегодня, например, из 40 лыжникам доступны только четыре – «Аибга», «Первый снег», «Цирк 2» и «Восточная». На большинстве спусков снег уже сошел.

Как пояснил порталу TourDom.ru генеральный директор АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий» Илья Виноградов, официальное закрытие зимнего сезона на курортах не означает, что трассы прекращают работу. Лыжники могут продолжить катание, если позволяют погодные условия и толщина снежного покрова на склонах. Так, на «Шерегеше» снег пока есть, туристы выходят на трассы. Доступны спуски на северных курортах – «Большом Вудъявре» (Кировск, Мурманская область), «Снегорке» (Магадан).

«До конца мая, а не исключено, что и в первых числах июня будет возможно катание на самом высокогорном курорте России – “Эльбрусе”», – уточнил Илья Виноградов.

Зимний сезон там пока продолжается, более того, в дополнение к действующим трассам 27 апреля открыли сноупарк на высоте 3200 м. Купить двухдневные ски-пассы можно за 4750 руб. для взрослых и за 2850 руб. для ребенка. Семидневный билет на снежные спуски обойдется взрослым в 14 630 руб., юным лыжникам – в 8978 руб.

Добавим, круглогодичное катание доступно на искусственной снежной трассе курорта «Ведучи» (Чеченская Республика).