Байкал по популярности обогнал курорты Кубани

Координационный центр Правительства провел регулярный опрос о мнении россиян относительно внутреннего туризма. В результате опроса выяснилось, что курорты Кубани уступили лидерство озеру Байкал. Более 2 тысяч человек приняли участие в исследовании.

Согласно данным опроса, самыми популярными направлениями на 2024 год стали озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%) и Крым (32%), как сообщается на сайте «Новое телевидение Сибири».

Жители России назвали автомобиль наиболее предпочтительным видом транспорта для отдыха — за него проголосовало 51% респондентов, что на 15% больше, чем в 2023 году. Поездки на поезде заняли второе место с результатом 48%, а авиаперелеты — третье с 34%.

Растущая популярность автотуризма ставит перед инфраструктурой для автомобильных путешествий все более высокие требования — средняя оценка удовлетворенности инфраструктурой в России составляет 3,55 балла из 5 возможных, как сообщается в пресс-релизе Координационного центра Правительства РФ.