В Мурманской области планируют открыть экотропу к 80-летию освобождения Заполярья

Новый прогулочно-познавательный маршрут, посвященный 80-летней годовщине освобождения Заполярья в годы Великой Отечественной войны, будет запущен в июне в заповеднике "Пасвик" в Мурманской области. Интерактивная экскурсия расскажет о деталях Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск 1944 года, в результате которой от фашистов были освобождены область Петсамо (ныне Печенгский округ Мурманской области) и норвежская провинция Эст-Финнмарк (Восточный Финнмарк), сообщила ТАСС директор заповедника Наталья Поликарпова.

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Восточный Финнмарк - самая северная из норвежских губерний - была освобождена Красной армией от немцев осенью 1944 года, когда войска Карельского фронта и Северного флота разбили 19-й горно-егерский корпус вермахта, выбив нацистов из Заполярья.

"Мы в заповеднике "Пасвик" разработали новый экомаршрут, экскурсию, - сказала Поликарпова. - Она погружает в детали Петсамо-Киркенесской операции, которые происходили именно в долине реки Паз, идущей по границе нашего заповедника. Уже в июне мы запустим маршрут в тестовом режиме для жителей Печенгского округа Заполярья, чтобы получить обратную связь о нем".

В заповеднике "Пасвик" сохранились фрагменты укреплений, ремонтных мастерских и автомобилей.

"Все это можно будет увидеть своими глазами и потрогать руками, это натурные экспонаты, которые лежат в природе, - подчеркнула Поликарпова. - Нам поисковики помогли определить, что это вообще такое. Мы провели дополнительную литературно-архивную работу, придумали линию маршрута, подготовили информационные стенды. Маршрут небольшой - всего 1 км, но насыщенный историей".

Директор заповедника добавила, что новой экотропой хотят стимулировать познавательный интерес у всех, кто познакомится с маршрутом.

"Люди сейчас проявляют интерес к подобного рода объектам, - сказала она. - Важно, чтобы это не были какие-то там незаконные действия с объектами, так как это историческое наследие. Тут важно это все сохранить, работать с музеями и зарегистрированными поисковыми отрядами".

Заповедник "Пасвик" площадью почти 15 тыс. га находится в приграничной зоне России, Норвегии и Финляндии. Территория - узкая полоса, вытянутая на 44 км вдоль госграницы России и Норвегии. Его западная граница полностью совпадает с государственной границей РФ.