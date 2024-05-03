Две трети опрошенных россиян планируют провести отпуск в поездках по стране

Порядка 65% россиян в текущем году планируют во время отпуска заняться внутренним туризмом, при этом более половины из них собираются путешествовать на автомобиле. Это следует из результатов опроса Координационного центра правительства РФ, в котором приняли участие свыше 2 тыс. респондентов.

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Как следует из материалов, опубликованных на сайте кабмина, популярность внутреннего туризма в России растет. Так, в 2023 году во время отпуска путешествовать по стране планировали около 53% граждан, а в позапрошлом - 38%.

В тройку самых востребованных видов транспорта для путешествий вошли автомобиль (51%), поезд (48%) и самолет (34%). Как отмечают в правительстве, повышение популярности автотуризма приводит к более высоким требованиям к инфраструктуре для автомобильных путешествий - средняя оценка удовлетворенности по России составляет 3,55 балла из 5 возможных.

Наиболее популярными форматами отдыха стали поездки на море - свыше половины респондентов (52%) предпочли такой вид отдыха. На втором месте оказались путешествия с познавательными целями по известным и историческим местам (40%), на третьем - посещение природных парков (34%).

Самыми востребованными направлениями в 2024 году стали озеро Байкал (43%), Черноморское побережье Краснодарского края (33%), Крым (32%).