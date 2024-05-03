Из Владикавказа запустили ночные авиарейсы в Москву

Компания Utair начала выполнять ночные авиарейсы в Москву из Северной Осетии. Перелеты будут выполняться по будням, сообщили в пресс-службе аэропорта Владикавказ.

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Согласно расписанию на сайте авиакомпании, ночные рейсы из Москвы будут выполняться по будням в 00:15 из аэропорта Внуково. Время в пути 3 часа 35 минут. Обратно в Москву самолеты будут вылетать в 06:40.

По данным ТАСС, рейсы впервые запущены ночью после переговоров главы республики Сергея Меняйло с авиакомпаниями. Ранее вылеты осуществлялись регулярно в дневное время почти всеми авиакомпаниями России.

Международный аэропорт Владикавказ — один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся аэропортов Северного Кавказа. Благодаря своему выгодному расположению и наличию удобных рейсов аэропорт обслуживает значительное количество пассажиров не только из Северной Осетии, но и из близлежащих регионов — Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, — а также из Грузии.