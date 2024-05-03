Эксперты назвали пять бюджетных идей на майские праздники

Эксперты Яндекс Путешествия подобрали для «Газеты.Ru» 5 вариантов направлений бюджетом до 80 000 рублей.

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«Первое, что бросается в глаза при посещении этого города, — медведи. Символ с герба Ярославля здесь можно встретить не только в сувенирных лавках, но и в музеях, в парках и на улицах. А живого медведя здесь получится встретить в зоопарке, там же живут и другие животные: верблюды, кабаны и даже кенгуру. Любителям живописи понравится Ярославский художественный музей, где представлены, например, полотна Репина и Шишкина. А туристам, любящим послушать музыку, придется по душе музей «Музыка и время», где помимо патефонов и музыкальных шкатулок есть действующий концертный зал», — начали эксперты.

Еще одно хорошее направление, по мнению сотрудников сервиса, — Казань.

«На майские праздники в Казани можно и заняться культурной программой, и посидеть на природе. Любителям мастер-классов понравится посещение Татарской усадьбы, где туристы смогут попробовать свои силы в приготовлении национальных блюд», — рассказали они.

А если хочется погреться, но не к морю, можно посетить Волгоград.

«Тут стоит полюбоваться красотой Волги, посмотреть на трамвай в подземном тоннеле (метротрам). Также советуем приехать и обязательно увидеть Родину-мать вживую. Когда в городе все будет изучено, можно отправиться к Эльтону — крупнейшему соленому озеру в Европе», — добавили они.

Любителям северных пейзажей эксперты советуют присмотреться к Архангельску.

«Близость к северу ощущается везде — в чертежах судов у причала Северной Двины, в большинстве памятников, посвященных морским и полярным темам, в гостеприимстве местных жителей — поморов. Не забудьте посетить Северный морской музей, попробуйте кулинарные изыски севера, прогуляйтесь по уникальному району Соломбалы с его красивейшей деревянной архитектурой и полюбуйтесь великолепной рекой Двиной», — посоветовали эксперты.

В завершение они отметили Калининград.