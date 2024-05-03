В Тюмени расширился рынок жилья для посуточной аренды

За год в Тюменской области значительно расширился выбор посуточной аренды загородного жилья для заезда с детьми – на 65 %, а с животными – на 17 %. Таковы результаты исследования платформы «Авито Путешествия».

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«При путешествии с детьми в большинстве случаев выбор посуточных квартир и загородного жилья не отличается от того, как если бы в объекте размещения были только взрослые. Другое дело – поездки с животными. К путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения. Что касается цен, то наличие детей или животных на них никак не влияет», – пояснил Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

Так, в Тюменской области количество предложений посуточной аренды загородного жилья для размещения с детьми за год выросло на 65 %. Средний ценник за сутки составляет 8 тысяч рублей. А вот выбор квартир в этом сегменте снизился на 18 %. Средняя цена – 2 тысячи рублей.

Число предложений аренды загородного жилья для заезда с животными подросло в регионе за год всего на 17 %. Стоимость за сутки – 7 тысяч рублей. Выбора квартир в этом направлении стало меньше на 9 %. Цена – 2 тысячи рублей.

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