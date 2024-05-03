Курортный сбор — не помеха отдыху. Чем удивит Петербург гостей города

Курортный сбор

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Нововведением сезона-2024 в Санкт-Петербурге стал курортный сбор, который начали взимать в городе с 1 апреля. Его платят совершеннолетние гости — как российские, так и иностранные, проживающие в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения более 24 часов. Размер сбора — 100 рублей в сутки, не считая дня заезда.

"Это федеральный эксперимент, который действует с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, в 2022 году его продлили, в него были включены Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус. Перед тем, как он вступил в силу в нашем городе, было принято несколько системных решений, и прежде всего — вводить его поэтапно и не в высокий сезон, чтобы и гостиничная индустрия, и гости смогли к этому постепенно привыкнуть", — рассказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

От уплаты курортного сбора освобождена 21 льготная категория граждан, в том числе ветераны, инвалиды I и II групп, студенты петербургских вузов, члены многодетных семей и другие.

"Мы боялись клиентского вала, что люди будут отказываться платить. К счастью, такого нет. Есть еще сложности по фиксированию льготных категорий — по некоторым очень трудно понять, каким образом это делать, — те же самые спортивные мероприятия, деловые, но рассчитываем, что постепенно это будет урегулировано", — отметил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

С 1 апреля в городе начал работу контактный центр для туристов и жителей города, где в том числе можно задать вопросы о курортном сборе.

"По статистике обращений, 80% поступающих вопросов — это просьбы разъяснить механизм оплаты сбора. Негативных обращений мы не фиксируем, гости относятся к этому с пониманием", — отметил Сергей Корнеев.

Собранные от сбора средства — по прогнозу, они составят около 310 млн рублей — пойдут на развитие туристской инфраструктуры. Так, их по решению общественного совета планируется направить на благоустройство двух популярных и живописных пляжей в Курортном районе — "Ласковый" и "Дюны", на реставрацию Московских триумфальных ворот или же на создание фонтана в Линейном парке на намываемой территории Василеостровского района. По решению губернатора Александра Беглова средства курортного сбора были авансом заложены в бюджет города, так что результаты его использования можно будет увидеть уже в этом году, добавил Корнеев.

"Лучший город для семейного отдыха"

"Нет никаких сомнений, что предстоящий туристический сезон в Петербурге будет очень насыщенным. По прогнозам, на майские праздники к нам приедет около 850 тыс. гостей, средняя загрузка отелей, хостелов и апартаментов достигнет 95%. Уже много семейных бронирований, именно родители с детьми. Это отличная тенденция в Год семьи, объявленный президентом России. Петербург — лучший город для семейного отдыха, каждому здесь интересно", — сказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

В 2023 году Петербург принял 9,4 млн гостей, но уже в этом году, по оценкам аналитиков, показатель может достичь доковидного уровня (10,4 млн в 2019 году). При этом более половины гостей, посетивших город в прошлом году, путешествовали семьями.

Семейную аудиторию в комитете по развитию туризма называют стратегически важной для города.

"Во-первых, дети — главные двигатели поездок нас, родителей. Если дети захотят в Санкт-Петербург, родители их повезут. А потом дети станут подростками, приедут в молодежный Санкт-Петербург, потом приедут свадьбу здесь сыграть, потом юбилей отметить. Это и есть устойчивое и стабильное развитие туризма на долгие годы, которое мы сейчас вместе с индустрией закладываем", — отметил Сергей Корнеев.

Восстанавливается международный туризм в первую очередь за счет дружественных стран. В 2023-м в городе побывало свыше 570 тыс. туристов из-за рубежа — почти на 70% больше, чем годом ранее.

Во многом это результат и запуска электронных виз, и открытия безвизового режима для групп из Китая и Ирана, и информационных кампаний, которые Петербург активно проводит в других странах, отмечают власти.

Чаще всего город посещали гости из КНР, Ирана, Турции, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов. Из стран ближнего зарубежья больше всего туристов приезжали из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении.

"Совместно с Минэкономразвития и Центром международного туризма, вместе с предприятиями сферы гостеприимства активно расширяем туристскую информационную кампанию <…> в дружественных странах дальнего зарубежья и странах СНГ. По итогам надеемся на 10−15% роста", — сказал глава комитета.

Туристическая и конная полиция

Необходимое содействие гостям города в этом сезоне продолжит оказывать туристическая полиция — этот специализированный батальон с 2018 года входит в состав специального полка полиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Подразделение несет службу круглогодично и показывает свою эффективность. Сейчас в нем работают 117 сотрудников", — рассказали в пресс-службе главка полиции.

Спецбатальон выставляет пешие патрули в наиболее посещаемых туристами местах в историческом центре города — Центральном и Адмиралтейском районах.

В период массового пребывания туристов регулярно проводятся объезды достопримечательностей в составе автопатрулей. По данным ГУ МВД, за 2023 год и первые три месяца 2024-го туристические полицейские выявили свыше 80 преступлений и задержали 7 225 правонарушителей.

Продолжит охранять безопасность в городе и конная полиция, впервые вышедшая на патрули в парковых зонах Петербурга прошлым летом.

"Работаем, как и работали, следим за общественным порядком в Александровском саду и на Марсовом поле, в ЦПКиО на Елагином острове, в Сосновке, Южно-Приморском и Удельном парках. Во время массовых спортивных мероприятий патрулируем территорию вокруг "Газпром-арены", минувшей зимой начали выполнять аналогичные задачи на новой хоккейной "СКА-арене", — рассказал командир кавалерийского взвода 2-го батальона спецполка полиции ГУ МВД Павел Карпела.

"Императорский полдень" и белые ночи в Кронштадте

27 апреля в Петербурге в полном объеме стартовала навигация по рекам и каналам. Помимо экскурсий судоходные компании предлагают гостям дневные, вечерние и ночные круизы на теплоходах-ресторанах с выходом в Финский залив, паромные переправы на 11-местных тримаранах, а также путешествие на скоростных метеорах, связывающих Петербург с Петергофом, Кронштадтом, крепостью Орешек и музеем-диорамой "Прорыв блокады Ленинграда".

Среди новых программ — трансфер на скоростном катамаране с посещением Петергофа и Кронштадта за один день. Безусловным лидером среди объектов, которые вызывают повышенный интерес туристов, является небоскреб "Лахта Центр". 462-метровое здание можно увидеть максимально близко и по-новому — с воды, количество рейсов в его сторону рассчитывают увеличить в этом сезоне.

Одним из первых знаковых событий сезона стала церемония "Императорский полдень". 28 апреля сразу после полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости во дворе Капеллы музыканты дали небольшой концерт. Церемония прошла в расширенном — по случаю открытия сезона — формате. Участники действа совершили три выхода: в костюмах эпохи Петра Великого со знаменами Преображенского полка, эпохи Александра I со знаменем времен Отечественной войны 1812 года, а также в форме роты почетного караула со знаменем России.

"Эта традиция родилась два года назад, 30 апреля 2022 года, она продолжает историю публичных музыкальных мероприятий в Петербурге, которая уходит корнями во времена Петра Великого. Едва появившись, она сразу же заняла достойное место в календаре городских событий", — рассказал Сергей Корнеев.

Впереди — Книжный салон на Дворцовой площади, Фестиваль тюльпанов на Елагином острове, День города (27 мая), Фестиваль цветов, Главный военно-морской парад и другие события, которые неизменно привлекают как жителей, так и гостей города.

Морские достопримечательности

Фестиваль ледоколов, который прежде проводился в рамках старта турсезона, в этом году станет частью празднования Дня города. Ледоколы будут пришвартованы у набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове с 30 мая по 2 июня, их смогут посетить все желающие. Кульминацией фестиваля будет "вальс буксиров" — этот "танец" самоходных судов уже стал визитной карточкой события.

Летом возобновятся экскурсии на одну из главных морских достопримечательностей Петербурга — линейный корабль "Полтава" с интерактивным музеем на борту. Это реплика одноименного исторического корабля, спущенного на воду в Санкт-Петербурге в 1712 году.

Линкор времен Петра I воссоздан в натуральную величину в исторических материалах и по технологиям, которые применялись в XVIII веке, и спущен на воду в 2018 году. Он несколько раз возглавлял строй кораблей в центре Петербурга на параде в честь Дня Военно-морского флота.

Новая точка притяжения в туристской географии города — "Остров фортов" в Кронштадте. Один из главных объектов для посещения там — открывшийся в 2023 году Музей военно-морской славы, центральным экспонатом которого является первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол".

Для удобства посетителей в период белых ночей музей будет работать почти круглосуточно. В этом году здесь пройдут гастрономический и первый масштабный детский фестивали, а также музыкальный фестиваль "Рокштадт 2024".

В гости к тигру Зевсу

Одним из популярных объектов для семейного посещения в новом сезоне, без сомнения, станет Ленинградский зоопарк. Он уже перешел на летнее время работы — до 22:00.

За последние месяцы среди обитателей зоосада появилось немало новых особей.

"Из малышей — два кошачьих лемура, игрунка, малыш ленивец. Из Московского зоопарка приехали львинохвостые макаки — долгожданные невесты для отца семейства, который живет у нас. Это редкий вид, мало в каких зоопарках он представлен", — рассказали в пресс-службе учреждения.

В зоопарке подрастает и мариупольский тигр Зевс, гордость зоопарка — родившийся впервые за 16 лет манул Шу. Здесь живут популярные среди молодежи капибары, по летнему вольеру будет гулять жираф Соня, нырять, спасаясь от летнего зноя, белая медведица Хаарчаана, а по дорожкам по расписанию гуляет альпака Шарлотка.

В этом сезоне в зоопарке запустят аудиомаршрут по диким кошкам — тиграм, львам, пуме, манулам, рысям, ягуару. А на месте старых аттракционов вскоре откроют площадку, посвященную книгам о животных, где можно будет не только почитать, но и послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, пройти квесты.