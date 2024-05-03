В Приморье отремонтируют почти 50 км дорог на туристических направлениях

Почти 50 км дорог на самых популярных у туристов направлениях отремонтируют в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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"Качество дорожной сети на популярных туристических направлениях в Хасанском округе Приморья улучшится в 2024 году. Специалисты обновят покрытие на участках трасс общей протяженностью почти 50 км. В порядок приведут покрытие на [пяти] маршрутах, которые ведут к точкам притяжения туристов и социально значимым объектам", - говорится в сообщении.

Так, покрытие обновят на участках дорог, ведущих от поселка Раздольное в поселок Хасан и село Безверхово, в направлении поселков Зарубино и Славянка, к бухте Посьет. Работы пройдут по программам текущего ремонта и по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Заместитель руководителя регионального агентства по туризму Кристина Квинт сообщила ТАСС, что юг Приморья ежегодно становится приоритетным направлением для отдыхающих.

"В приоритете Хасанский район, Находка, южная часть Приморья. <...> Хорошая дорога от Артема до Шкотово позволяет значительно сократить время в пути. Нынешний турист заинтересован в качественном и безопасном отдыхе", - добавила Квинт.

Юг Приморья привлекает большое число туристов благодаря множеству живописных бухт, пляжей и природе. В Хасанском округе находятся национальный парк "Земля леопарда", Дальневосточный морской заповедник, памятные места боев на озере Хасан. В Хасанском округе началась подготовка к созданию масштабного всероссийского курорта в бухте Алеут, который станет новой точкой притяжения туристов.