Приморье приняло более 50 тысяч туристов из других стран с начала года

Приморский край в I квартале 2024 года посетили более 50 тыс. туристов из других стран, заявила заместитель руководителя регионального агентства по туризму Кристина Квинт.

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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отметила чиновник, 93,5% от общего числа иностранных туристов составили представители Китая.

Также она подчеркнула, что за указанный период была проведена существенная работа по развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций в туристические проекты.

«Продолжаем проводить аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников, ведь это залог безопасности туристов. Также мы намерены и дальше создавать туристские тропы в 15 муниципальных образованиях Приморья», — сказала Квинт.

Ранее в Москве рассказали о программе развития туризма до 2030 года.